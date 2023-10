Śmiertelnie potrącił dwie seniorki na przejściu dla pieszych. Wyrok dla sprawcy wypadku w Otwocku RDC 27.10.2023 13:27 Na rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat, trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz nawiązki dla rodzin zmarłych kobiet w wysokości 3000 oraz 1500 złotych został skazany kierowca, który śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety w podwarszawskim Otwocku. Do tragicznego wypadku doszło w styczniu 2021 roku.

Śmiertelnie potrącił dwie seniorki na przejściu dla pieszych. Wyrok dla sprawcy wypadku w Otwocku (autor: OSP Otwock Jabłonna)

Wyrok dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie seniorki w Otwocku. Do wypadku doszło w styczniu 2021 roku na ulicy Poniatowskiego w Otwocku. Wówczas 20-letni kierowca seata potrącił tam na oznakowanym przejściu dla pieszych dwie starsze kobiety. Obie z wielonarządowymi obrażeniami ciała zostały przetransportowane karetką do szpitali w Warszawie, gdzie zmarły.

- Policjanci poddali mężczyznę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik wskazał, że mężczyzna jest trzeźwy - informowała otwocka policja.

Jechał za szybko

Kierowca został oskarżony o to, że nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż nie zachowując należytej ostrożności oraz prowadząc pojazd z prędkością niedostosowaną do warunków, w jakich odbywał się ruch na jezdni, potrącił poruszające się po przejściu dla pieszych kobiety, w następstwie czego doznały one urazów wielonarządowych skutkujących ich zgonem.

Jak poinformowała Joanna Adamowicz z Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi mężczyzna usłyszał wyrok. Sąd uznał go winnym i skazał na karę rok więzienia w zawieszeniu na pięć lat, nawiązki dla rodzin zmarłych kobiet w wysokości 3000 oraz 1500 złotych oraz trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów. W okresie próby będzie one też pod dozorem kuratora. Musi również pokryć kosztu procesu.

Czytaj też: Otwock. Śmiertelnie potrącił dwie kobiety. Jest wniosek o areszt