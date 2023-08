Wypadek k. Otwocka. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do kanału samochodowego RDC 17.08.2023 16:52 W miejscowości Chrosna mężczyzna wpadł do kanału samochodowego. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarł - poinformował w czwartek oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku sierż. szt. Patryk Domarecki. Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

Wypadek/zdjęcie ilustracyjne (autor: pixabay)

Nie żyje mężczyzna, który wpadł do kanału samochodowego w miejscowości Chrosna koło Otwocka. Do tragedii doszło w środę popołudniu na jednej z posesji. - Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy około godz. 14.30. Dotyczyło ono mężczyzny, który wpadł do kanału samochodowego - przekazał sierż. szt. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Dodał, że na miejsce rozdysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przyjechało pogotowie i straż pożarna. - Niestety mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł - przekazał Domarecki.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku.

Czytaj też: Jest dochodzenie ws. zderzenia ciężarówki z szynobusem koło Płońska