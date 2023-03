Mieszkańcy czekali na to od prawie 50 lat. Są środki na budowę basenu w Otwocku Adam Abramiuk 09.03.2023 07:10 Otwock będzie miał pierwszy własny basen - i to z mnóstwem atrakcji. Po wielu latach starań radni podjęli uchwałę o zabezpieczeniu wkładu własnego na budowę pływalni. Powstanie na terenie sportowym przy ul. Ślusarskiego i Karczewskiej.

Mieszkańcy czekali na to od prawie 50 lat. Są środki na budowę basenu w Otwocku (autor: Jarosław Margielski/Facebook)

Jak mówi prezydent Otwocka Jarosław Margielski, miasto planuje duży kompleks wodny.

- Dziewięć torów do pływania, basen duży do rekreacji, basen z hydromasażami, plac wodny dla dzieci, zjeżdżalnia, jacuzzi, strefa wellness i SPA, gdzie będzie pięć rodzajów saun. Będą groty solne, grota lodowa. Będzie także wyposażony w basenu zewnętrzne. Te baseny zewnętrzne będą połączone także z saunami zewnętrznymi - wylicza.



Mieszkańcy Otwocka czekają na pływalnię blisko 50 lat. To wtedy pojawiły się pierwsze zapowiedzi.

- Były wielkie plany, wielkie obietnice, zbierano środki pośród mieszkańców Otwocka. Społeczny komitet budowy basenu emitował wtedy cegiełki. Duże kwoty pozyskano. Do dzisiaj nie wiadomo, co z tymi środkami tak naprawdę się stało - opowiada Margielski.





Teraz przed miastem rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy. Ma to się stać jeszcze w tym miesiącu.

Kompleks wodny powinien powstać za 3 lata.

