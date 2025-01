Pierwsza w Polsce grota solna dla małych pacjentów w szpitalu powstanie w Ostrołęce Alicja Śmiecińska 17.01.2025 20:41 Nietypowa kuracja dla pacjentów w szpitalu ostrołęckim. Na oddziale dziecięcym powstanie grota solna. To pierwsza tego typu inicjatywa nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. Będzie alternatywą dla tradycyjnych metod inhalacji.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (autor: mat. szpitala/FB)

W szpitalu w Ostrołęce na oddziale dziecięcym powstanie grota solna. Do tej pory żadna inna placówka nie wprowadziła takiego rozwiązania.

Zależy nam też na zmniejszeniu traumatycznych przeżyć związanych z pobytem w szpitalu – mówi dyrektor placówki Paweł Natkowski.

– Chcieliśmy połączyć dwa elementy. Jeden to to, że działamy terapeutyczne na dziecko, a z drugiej strony dajemy mu taki inny model przebywania w szpitalu. Przedsięwzięcie bardzo fajne. Skierowane do dzieci, aby im poprawić komfort hospitalizacji wraz z terapeutycznym podejściem do leczenia chorób układu oddechowego – tłumaczy dyrektor placówki.

Grota powstanie w zaadoptowanym do tego pomieszczeniu o powierzchni 22 metrów kwadratowych. Inwestycja ma być zrealizowana w tym roku.

