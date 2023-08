Nowa elektrownia w Ostrołęce ma już fundamenty. Koniec prac za dwa lata Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.08.2023 11:23 Na budowie elektrowni gazowo-parowej CCGT Ostrołęka zakończono betonowanie podziemnej części fundamentu, gdzie stanie główna część urządzeń odpowiedzialnych za produkcję energii elektrycznej. Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce ma wspierać m.in. cele dekarbonizacyjne Polski. Zakończenie całej budowy planowane jest na 2025 rok.

Żelbetonowy fundament pod serce nowej elektrowni w Ostrołęce już gotowy (autor: Energa)

Żelbetonowy fundament pod serce nowej elektrowni w Ostrołęce już gotowy. Do jego budowy wykorzystano 2.400 metrów sześciennych mieszanki betonowej.

Fundament jest kilka metrów pod ziemią. – Fundament posadowiony jest na głębokości 2,5 metra poniżej poziomu terenu. Będzie musiał nie tylko udźwignąć ważące około 2000 ton urządzenia, czyli turbinę parową i gazową, a także generatory. Będzie też musiał sprostać drganiom powstającym podczas ich pracy – mówi Andrzej Lis-Radomski z Biura Prasowego Energi.

Elektrownia gazowo-parowa w Ostrołęce to jedno z kluczowych przedsięwzięć Grupy ORLEN.

Jak zaznaczyła Energa – Inwestycja w blok gazowo-parowy w Ostrołęce będzie wspierać zarówno cele dekarbonizacyjne Polski, jak też samej Grupy ORLEN. Koncern w swoim segmencie energetycznym dąży do redukcji emisji dwutlenku węgla o 40 proc. na każdej MWh (megawatogodzinie) do 2030 roku oraz do osiągnięcia pełnej neutralności emisyjnej do 2050 roku.

Zakończenie budowy planowane jest na 2025 rok.

