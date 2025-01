Wycięli prawie 4 tys. drzew, to dopiero połowa. Mieszkańcy o budowie obwodnicy Ostrołęki

W Ostrołęce wycięli już prawie 4 tysiące drzew. To połowa z zaplanowanych do wycinki pod budowę południowej obwodnicy miasta i nowy most przez Narew. Wiele z drzew, które poszły pod topór była w lesie, więc mieszkańcy nie kryją żalu. Prezydent Ostrołęki przekonuje jednak, że wycinka była nieunikniona. - Czekaliśmy na dokończenie tej obwodnicy kilka dekad - mówi Paweł Niewiadomski.