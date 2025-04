Szczerość i autentyczność. Wiktor Dyduła w RDC o albumie „Tak jak tutaj stoję” Cyryl Skiba 15.04.2025 15:22 Mam nadzieję, że ludzie zobaczą szczerość, poczują ją i mi uwierzą — powiedział w Polskim Radiu RDC o najnowszej płycie Wikor Dyduła. Artysta promuje swój drugi album w dorobku pod tytułem „Tak jak tutaj stoję”. Jak zaznaczył, zależało mu, aby pokazać prawdziwego siebie.

Wiktor Dyduła (autor: RDC)

Szczerość i autentyczność wypływa z nowej płyty Wiktora Dyduły. Wokalista był gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Bez limitu”.

Dyduła promuje swój drugi album w dorobku, pod tytułem „Tak jak tutaj stoję”, który ukazał się na początku kwietnia. W rozmowie z Bogdanem Fabiańskim zaznaczył, że na płycie nie ma żadnego udawania. Artyście zależało, aby pokazać prawdziwego siebie.

— Tak jak tutaj stoję, z wszystkimi wadami i zaletami, chciałem się oddać szczery z tym uśmiechem, który mam właśnie na okładce i mam nadzieję, że ludzie tę szczerość zobaczą, poczują i że też mi uwierzą po prostu. To jest najpiękniejsze, jak dostaję komplementy, że ktoś mi uwierzył w to, co napisałem — powiedział Dyduła.

Nowa płyta dla artysty była także drogą do lepszego samopoznania.

— Staram się po prostu coraz więcej myśleć, żeby korzystać z danej chwili i żeby już nie stawać się ofiarą sytuacji, w których są jakieś wątpliwości. Na przestrzeni roku dużo się dowiedziałem o samym sobie i bardzo się cieszę, bo ta płyta jest też nauką dla mnie wewnętrzną i bardzo jestem za to wdzięczny — dodał.

Wiktor Dyduła w 2022 roku wydał single: „Koło fortuny”, „Złości miłości”, „Ćwierć wieku”, „Santorini” i „Pal licho!”. W marcu 2023 roku ukazał się jego debiutancki album „Pal licho”.

W czerwcu 2024 roku wydał singiel „Tam słońce, gdzie my”, który otrzymał nominację do Fryderyka w kategorii Singel Roku Pop. Następnie pojawiły się utwory: „Motyla noga!”, „Szybkie tempo” i „Nie mówię tak, nie mówię nie” (duet z Kasią Sienkiewicz).

Do końca roku wokalista odwiedzi z koncertami 10 polskich miast. 6 listopada zagra w stołecznym Palladium. Wystąpi też na Męskim Graniu i innych festiwalach.

