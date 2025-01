Taylor Swift królową muzyki XXI wieku? Paweł Bobrowski 12.01.2025 05:19 Można nie lubić muzyki Taylor Swift i dyskutować o jej wartościach, ale liczby krzyczą same za siebie. Taylor Swift nie ma sobie równych.

Taylor Swift (autor: mat. promocyjne)

Według zestawienia prestiżowej, amerykańskiej listy Billboard’s Top Artists of the 21st Century Taylor Swift zajmuje pierwsze miejsce jako najlepszy wykonawca ostatnich 25 lat. Ranking uwzględnia wyniki na listach Billboard 200 (albumy) i Hot 100 (single) od początku 2000 roku do końca 2024 roku.

Co ciekawe, T.S. zadebiutowała na listach dopiero 1 lipca 2006 roku, mając zaledwie 16 lat, swoim singlem „Tim McGraw”. Od tego czasu zdobyła aż 14 albumów numer jeden na liście Billboard 200 (rekord wśród kobiet!) i 12 singli numer jeden na liście Hot 100.

Jednym z jej najbardziej spektakularnych osiągnięć było zajęcie całej pierwszej dziesiątki listy Hot 100 w listopadzie 2022 roku dzięki piosenkom z albumu Midnights.

Jakby tego było mało, w maju 2024 roku powtórzyła ten wyczyn, zajmując aż 14 pierwszych miejsc na liście Hot 100 utworami z albumu „The Tortured Poets Department”. To dominacja na skalę, jakiej nie widział i nie słyszał świat muzyki!

Taylor Swift nie tylko definiuje muzykę pop XXI wieku. Ona pisze jej historię.

