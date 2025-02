Hans Zimmer & Friends. „Diamond In The Desert” czyli koncertowy spektakl w kinach już 19 marca Paweł Bobrowski 01.02.2025 15:30 Hans Zimmer, jeden z najwybitniejszych kompozytorów filmowych naszych czasów, przenosi swoje epickie brzmienia na wielki ekran. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy muzykę, film i sztukę wizualną w spektakularnym widowisku.

Hans Zimmer & Friends. „Diamond In The Desert” (autor: fot/ fb/ Suzanne Teresa)

Koncertowy film to nie tylko muzyczna podróż przez największe ścieżki dźwiękowe Zimmera, ale także spotkanie z ikonami kina i muzyki. Wśród gości znajdą się reżyserzy Christopher Nolan i Denis Villeneuve, gwiazdy Hollywood Timothée Chalamet i Zendaya oraz artyści Billie Eilish i Johnny Marr.

„Dekady filmowych arcydzieł ożywają dzięki mojemu zespołowi i światowej klasy orkiestrze”, powiedział Zimmer. Występy zarejestrowano w spektakularnych lokalizacjach, m.in. w Coca-Cola Arena w Dubaju oraz pod kopułą Al Wasl Plaza na Expo City Dubai. Nie zabraknie również imponujących ujęć z pustynnych wydm i luksusowego Jumeirah Burj Al.

Film reżyseruje Paul Dugdale, znany z koncertowych produkcji Taylor Swift i Coldplay, a producentem wykonawczym jest Jerry Bruckheimer, legendarny twórca Top Gun: Maverick oraz serii Piraci z Karaibów, do których Zimmer stworzył niezapomniane ścieżki dźwiękowe.

Premiera Hans Zimmer & Friends: Diamond In The Desert, odbędzie się 19 marca w wybranych kinach w Amerykach, Europie, Azji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Bilety trafią do sprzedaży 5 lutego o godzinie 14.00. Pełna lista kin i możliwość zakupu biletów dostępne są na stronie: hanszimmerfilm.com.

