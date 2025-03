Koncert na leżąco? M. Bogucki w RDC o programie muzycznym Festiwalu Nowe Epifanie RDC 13.03.2025 10:17 Zbliża się 16. edycja Festiwalu Nowe Epifanie. W tym roku koncertów muzyki dawnej będzie można posłuchać w kameralnej formule na siedząco i leżąco. O programie muzycznym wydarzenia opowiedział na antenie Polskiego Radia RDC Marcin Bogucki, kurator muzyczny festiwalu.

Marcin Bogucki i Piotr Majewski (autor: RDC)

Hasłem 16. Festiwalu Nowe Epifanie będzie „A cóż im zwrócisz za to, co oni tobie dali?” Wydarzenie adresowane jest do wszystkich osób, wierzących i niewierzących, zainteresowanych tematyką duchowości człowieka, poszukujących odpowiedzi na ważne pytania i do tych, którzy je stawiają.

Kurator muzyczny wydarzenia Marcin Bogucki opowiedział w Polskim Radiu RDC o programie muzycznym wielkopostnego festiwalu Centrum Myśli Jana Pawła II.

Zaplanowano cztery koncerty w Mazowieckim Instytucie Kultury. Z solowymi koncertami wystąpią artystki, wirtuozki grające na klawesynie, skrzypcach barokowych, lutni i flecie prostym.

Posłuchaj rozmowy | Południe RDC | O programie muzycznym Festiwalu Nowe Epifanie

Muzyki będzie można słuchać na leżąco. Bogucki zapowiedział w audycji „Południe RDC”, że koncerty będą odbywać się w bardzo kameralnym, przytulnym nastroju.

— Jeśli chodzi o miejsca leżące, to mamy tutaj politykę „proszę, przynieście własny koc lub własną matę”, ale będzie też kilka rzędów miejsc siedzących, więc będzie można kupić bilet nienumerowany i wtedy sobie poleżeć. Bilet leżący jest tańszy, więc dokładnie odwrotnie niż w przypadku PKP — powiedział Bogucki.

Na program muzyczny festiwalu złożą się recitale solowe czterech wykonawczyń związanych z nurtem wykonawstwa historycznego skupiającym się zarówno na poznaniu praktyki muzycznej dawnych wieków, jak i na twórczych przekształceniach tradycji.

Wśród wydarzeń muzycznych będzie można usłyszeć m.in. „Bach i Telemann. Fantazje rodzinne” (skrzypce: Małgorzata Malke) oraz „Flety proste – portret rodzinny” (flety proste: Bolette Roed).

Szczegółowy program dostępny jest na stronie noweepifanie.pl.



29.03.2025 | koncert na skrzypcach „Bach i Teleman. Fantazje rodzinne” | Małgorzata Malke

30.03.2025 | koncert na klawesyn solo „Stylus fantasticus” | Małgorzata Sarbak

05.04.2025 | „Flety proste — portret rodzinny” | Bolette Roed

06.04.2025 | „Z pokolenia na pokolenie. Barokowi lutniści” | Anna Wiktoria Swoboda

Centrum Myśli Jana Pawła II to instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy, w której podejmowane są pytania o kondycję etyczną człowieka w odniesieniu do uniwersalnych wartości. Jest to miejsce, w którym kreowana jest przestrzeń współpracy między środowiskami naukowymi i artystycznymi oraz międzyreligijnymi ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi.

