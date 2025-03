Duch lat 90. i miłość do starych brzmień. Zespół Riverose prezentuje singiel „No Surrender” Cyryl Skiba 11.03.2025 04:37 Zespół The Riverose debiutuje mocnym uderzeniem. Ich pierwszy singiel „No Surrender” to mieszanka indie rocka i britpopu, czerpiąca inspiracje z twórczości takich legend jak Oasis, U2 czy The Kooks. Członkowie składu podkreślali w rozmowie z Piotrem Majewskim na antenie Polskiego Radia RDC, że mają w sobie miłość do brytyjskiej sceny muzycznej lat 60. i 90. — Bardzo tęsknimy za tymi latami. Sami sobie je kreujemy po prostu — powiedział Damian Pietrasik.

Zespół Riverose (autor: RDC)

Dynamiczne brzmienie i chwytliwe melodie przywołują najlepsze momenty rockowej historii. Zespół Riveorse debiutuje singlem „No Surrender”. Członkowie składu byli gośćmi „Południa RDC”.

Posłuchaj rozmowy | Zespół Riveorse | singiel „No Surrender”

Nika Grann oraz Damian Pietrasik podkreślali w rozmowie z Piotrem Majewskim, że mają w sobie miłość do brytyjskiej sceny muzycznej lat 60. i 90.



— Bardzo tęsknimy za tymi latami. Sami sobie je kreujemy po prostu — mówił Pietrasik.

— Mentalnie cały czas jesteśmy w tamtych latach. Ja nie czuję się szczęśliwa, żyjąc w tych — stwierdziła Grann.

— Oj, no już nie przesadzaj. Myślę, że teraz mamy dużo bardzo możliwości technicznych. Jest fajnie, natomiast jakoś taką mamy taką nostalgię w sobie — dodał Pietrasik.

The Riverose to wynik miłości do brzmień indie-rockowych, wzbogaconych o elementy folku i bluesa. Łączy ich wspólna fascynacja zespołami takimi jak The Beatles, Oasis, The Rolling Stones, The Carpenters czy innymi artystami z tego kręgu muzycznego.

Zespół powstał w styczniu 2024 roku i od tego czasu konsekwentnie tworzy oraz nagrywa debiutancki album długogrający, którego premiera planowana jest na 2025 r. Jednym z sukcesów na początku muzycznej przygody zespołu jest dotarcie do drugiego etapu polskich preselekcji do Eurowizji 2025 z piosenką „Eyes Of Hope”, stworzoną w proteście przeciwko wojnom na świecie.

Skład The Riverose:

Nika Grann – wokalistka, liderka;

Irena Filuś – skrzypaczka i wokalistka;

Damian Pietrasik – niewidomy pianista, kompozytor, producent muzyczny;

Szymon Fabisiak – wokalista i gitarzysta;

Krzysztof Ugorowski – gitarzysta;

Bartosz Mielczarek – basista;

Tomasz Mądzielewski – perkusista i producent muzyczny.

Czytaj też: Brzmienia przyszłości muzyki. M. Adamiak o przygotowaniach do Warsaw Summer Jazz Days