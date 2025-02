Trupa Trupa z kolejną zapowiedzią nowej EP-ki. Jest kolejny singiel Marek Wiernik 06.02.2025 22:41 Trójmiejski alternatywny zespół Trupa Trupa zaprezentował najnowszy singiel "Mourners". To tytułowy utwór z nadchodzącej EP-ki. Premiera wydawnictwa jeszcze w tym miesiącu.

Trupa Trupa z kolejną zapowiedzią nowej EP-ki. Jest kolejny singiel (autor: Paweł Kocan)

Trójmiejski zespół Trupa Trupa to nasz "towar eksportowy" w zakresie muzyki alternatywnej. Występują w Stanach Zjednoczonych oraz na wyspach. W przeszłości współpracowali z kultową wytwórnią Sub Pop. Nową epkę składu - "Mourners" wyprodukował Nick Launay, znany ze współpracy z takimi artystami jak Nick Cave, Idles czy Amyl & The Sniffers. Ukaże się nakładem Glitterbeat Records.

Poprzedni singiel zespołu „Sister Ray”, doceniony został na świecie - prezentowano go w BBC i w amerykańskich radiach. Rozpisywali się o nich magazyn Rolling Stone, Guardian czy The New York Times. Do grona fanów zespołu zalicza się Iggy Pop.

Premiera nowego EP „Mourners” planowana jest na 21 lutego, po czym Trupa Trupa w składzie Grzegorz Kwiatkowski, Tomek Pawluczuk i Wojtek Juchniewicz wyruszy na amerykańskie tournee — od wybrzeża do wybrzeża, od San Francisco po Nowy Jork.

19.02 San Francisco - Kilowatt

21.02 San Pedro - The Sardine

22.02 Los Angeles - Gold Diggers

25.02 Chicago - Empty Bottle

27.02 Washington - Quarry House

28.02 Philadelphia - Silk City

01.03 New York - Heaven Can Wait

07.03 Poznań - Scena na Piętrze

08.03 Lublin - Klub Muzyczny CSK

09.03 Katowice - Klub Hipnoza

14.03 Gdańsk - Klub Żak

Muzyka Trupa Trupa usłyszeć można między innymi w audycjach Marka Wiernika i Romana Rogowieckiego „Cios za cios”.

Zapraszamy na autorskie audycje Marka Wiernika:

Poniedziałki | 22:00 - 24:00 |„Muzyczny PoWiernik”

Wtorki | 22:00 - 24:00 | „Rock Wiernika”

Środy | 22:00 - 24:0 | „Cios za cios” razem z Romanem Rogowieckim

Piątki | 10:00 - 12:00 | „Ramię w ramię” razem z Romanem Rogowieckim

Czytaj też: Trupa Trupa podbija świat. Komentarz muzyczny Marka Wiernika