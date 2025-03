Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego vol. 6 Paweł Bobrowski 09.03.2025 17:56 Lady Gaga wydaje nowy album, The Hard Quartet prezentuje nowe utwory i zapowiada trasę koncertową, Minus the Bear reaktywuje się na festiwal Best Friends Forever. Zapraszamy na autorski przegląd nowości muzycznych przygotowany przez dziennikarza muzycznego RDC Pawła Bobrowskiego.

RDC

Lady Gaga wydaje nowy album „MAYHEM”

Lady Gaga powróciła do swoich eksperymentalnych korzeni, prezentując album „MAYHEM”.

Płyta łączy industrialny dance z funkiem lat 80. i grungem, a wśród utworów wyróżniają się „Disease”, „Zombieboy” oraz duet z Bruno Marsem „Die With a Smile”.

Album został doceniony za różnorodne brzmienie i energetyczne kompozycje.

The Hard Quartet prezentuje nowe utwory i zapowiada trasę koncertową

Indie-rockowa supergrupa The Hard Quartet wydała dwa nowe utwory: „Lies (Something You Can Do)” oraz „Coreopsis Trail”.

Towarzyszący „Lies” teledysk, wyreżyserowany przez profesjonalnego skateboardzistę Kevina „Spanky” Longa, zawiera imponujące rysunki wykonane na Etch A Sketch.

Zespół wyruszy w swoją pierwszą trasę po Ameryce Północnej jeszcze w tym miesiącu, a następnie planuje koncerty w Europie i Wielkiej Brytanii w czerwcu.

Minus the Bear reaktywuje się na festiwal Best Friends Forever

Po siedmiu latach od rozwiązania zespół Minus the Bear ogłosił reaktywację, aby wystąpić jako headliner na festiwalu Best Friends Forever w Las Vegas, który odbędzie się w dniach 10-12 października '25.

Podczas koncertu zespół zagra w całości swój album „Menos el Oso” z tego roku. W festiwalu wezmą udział również takie zespoły jak Jawbreaker, Rilo Kiley i Pedro the Lion.

Billboard Global 200 to tygodniowa lista przebojów publikowana przez magazyn Billboard, która klasyfikuje najpopularniejsze utwory na świecie na podstawie sprzedaży cyfrowej i streamingu online w ponad 200 krajach. Lista ta została oficjalnie uruchomiona we wrześniu 2020 roku i od tego czasu stanowi ważny wskaźnik globalnych trendów muzycznych.

Numerem 1. Globalnej Listy na 8 dzień Marca jest „Die with a Smile” Lady Gaga i Bruno Mars

Duet łączy unikalny styl Lady Gagi i Bruno Marsa, tworząc chwytliwy utwór, który szybko zdobył uznanie na całym świecie. Ich współpraca zdominowała globalne listy przebojów w tym tygodniu.

Paweł Bobrowski

