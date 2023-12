6,5 roku więzienia dla recydywisty z Pułtuska, m.in. za brutalny gwałt na znajomej RDC 05.12.2023 18:50 Na karę łączną 6,5 roku więzienia skazał we wtorek Sąd Apelacyjny w Białymstoku mieszkańca Pułtuska oskarżonego m.in. o brutalny gwałt, pobicie i pozbawienie wolności młodej kobiety – jego znajomej. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku (autor: Autorstwa Grzegorz Dąbrowski - Praca własna, CC BY 4.0,)

Mieszkaniec Pułtuska został skazany na łączną karę 6,5 roku pozbawienia wolności m.in. za brutalny gwałt na 21-letniej znajomej.

W pierwszej instancji zapadł nieprawomocny wyrok 7 lat więzienia. Śledczy uznali ten wyrok za właściwy i nie składali apelacji, ale zrobił to obrońca. Podobnie jak przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce, ze względu na dobro pokrzywdzonej również proces odwoławczy odbywał się z pełnym wyłączeniem jawności; niejawne było też uzasadnienie wyroku.

Recydywista z Pułtuska skazany

Z sentencji zapadłego we wtorek orzeczenia wynika, że sąd obniżył karę co do jednego z zarzutów, a od kolejnego oskarżonego uniewinnił. Chodziło m.in. o posiadanie narkotyków. Kara za najpoważniejsze przestępstwa została jednak utrzymana.

Według ustaleń śledztwa do zbrodni doszło w marcu 2021 r. na terenie powiatu wyszkowskiego. Ofiarą była 21-letnia znajoma oskarżonego. Prokuratura zarzuciła mu trzykrotny, brutalny gwałt, pozbawienie pokrzywdzonej wolności połączone ze szczególnym udręczeniem, w tym biciem z użyciem różnych przedmiotów, kopaniem, wyzywaniem słowami wulgarnymi i groźbami pozbawienia życia.

Śledczy zarzucili też oskarżonemu, że posiadał amfetaminę i podawał ten narkotyk dziewczynie. Odpowiadał on też za groźby pozbawienia życia partnera i dziecka pokrzywdzonej. Tym samym aktem oskarżenia objęto również zarzuty związane z tym, że mężczyzna nie płacił alimentów na rzecz dwójki swoich dzieci.

Czyny z użyciem przemocy popełnił on w warunkach recydywy – informowała wcześniej prokuratura.

W grudniu 2021 roku akt oskarżenia trafił do sądu. W połowie stycznia 2023 roku ostrołęcki sąd okręgowy nieprawomocnie skazał oskarżonego na karę łączną 7 lat więzienia, orzekł też 4-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej 21-latki na mniej niż sto metrów i kontaktowania się z nią.

