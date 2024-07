Ponad 1,4 mln zł wsparcia dla WOPR. „To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców” Mikołaj Cichocki 01.07.2024 16:56 Wsparcie w wysokości ponad 1,4 mln zł otrzyma 12 WOPR-ów i jedna jednostka OSP z Nowego Dworu Mazowieckiego od Samorządu Województwa Mazowieckiego. — To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza — podkreśla Anna Brzezińska z zarządu województwa. Z kolei prezes mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak zwraca uwagę, że to istotne wsparcie, ale potrzeby są jeszcze większe. — To nie jest dużo, ale cieszymy się, że jest chociaż tyle — mówi.

Ratownictwo wodne ze wsparciem samorządu Mazowsza (autor: Michał Słaby/mazovia.pl/)

Prawie półtora miliona złotych dofinansowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego dla WOPR-u. Wodniacy dostaną pieniądze na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego. Wsparcie trafi do 13 jednostek w regionie.

Anna Brzezińska z zarządu województwa podkreśla, że to inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Mazowsza.

— Profilaktyka, edukacja to jedno, natomiast dobry sprzęt i dobrze wyposażone jednostki ratowniczej WOPR-u to drugie. Wspieramy WOPR-y także w doposażeniach, małych i dużych urządzeń, drony i pontony i łodzie. Wszystkie takie urządzenia, które są niezwykle ważne do tego, żeby WOPR-owcy byli bardziej skuteczni — mówi Brzezińska.

Co zostanie kupione dzięki wsparciu?

Prezes żyrardowskiego WOPR-u Mariusz Rogoziński zaznacza, że dzięki temu wsparciu będzie można szybciej reagować w czasie akcji ratunkowych.

— Środki finansowe, które dzisiaj dostaliśmy, zostaną przeznaczone na zakup skutera ratowniczego wodnego wraz z przyczepą, zakup defibrylatora AED, podręcznego sprzętu, no i utrzymanie całej gotowości operacyjnej na bieżący rok — wymienia Rogoziński.

Duże potrzeby WOPR

Z kolei prezes mazowieckiego WOPR-u Paweł Błasiak zwraca uwagę, że to istotne wsparcie, ale potrzeby są jeszcze większe.

— W porównaniu z tym, co było 10 lat temu, to jest bardzo dużo, bo to jest ponad milion złotych więcej. W porównaniu z naszymi potrzebami to nie jest dużo, ale cieszymy się, że jest chociaż tyle — zaznacza Błasiak.

Łącznie od 2016 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował mazowieckie WOPR-y kwotą blisko 5 mln zł.

