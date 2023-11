Narzeczeni na ślub kurpiowski poszukiwani. Nabór młodych par na ludowe wesele rozpoczęty Alicja Śmiecińska 27.11.2023 18:33 Pary chętne na ślub w kurpiowskim stylu poszukiwane – Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle rozpoczyna nabór par młodych, które chciałyby przeżyć swój ślub na ludowo. Ceremonia zaślubin przypomina dawne obyczaje i tradycyjny kurpiowski obrządek weselny – mówi dyrektor centrum kultury Grzegorz Parzych.

4 Wesele Kurpiowskie (autor: Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle)

Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle poszukuje narzeczonych, którzy chcieliby pobrać się w stylu kurpiowskim.

– W skansenie odbywa się wybiór do ślubu. Potem korowód przechodzi do kościoła, gdzie jest msza święta i zaślubiny. Następnie korowód wraca do skansenu. A na scenie odbywa się obtańcówka, toczenie chleba i cały obrzęd kurpiowski – opowiada dyrektor Centrum Kultury kurpiowskiej w Kadzidle, Grzegorz Parzych.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie bądź mailowo w Centrum Kultury Kurpiowskiej oraz w Urzędzie Gminy Kadzidło.

Pierwszeństwo mają pary związane z Zespołem Kurpianka i gminą Kadzidło. Wesele zaplanowano na 16 czerwca 2024 rok w muzealnej Zagrodzie Kurpiowskiej.

