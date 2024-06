Gdzie odpoczywać nad wodą w regionie? MROT wskazała 10 miejsc [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 24.06.2024 15:23 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wskazała 10 najlepszych plaż i kąpielisk na Mazowszu. Znajdują się one m.in. w Nieporęcie, Pułtusku czy Żyrardowie. O zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą przypomina policja. Marcin Zimowik z Komendy Stołecznej Policji przekazał RDC, że w tym roku na terenie warszawskim utonęło już 11 osób.

Plaża nad Zalewem Zegrzyńskim (autor: hiuppo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

10 najlepszych plaż i kąpielisk na Mazowszu — wskazała je Regionalna Organizacja Turystyczna. W czasie lata można odkrywać uroki naszego regionu także nad wodą.

Członek zarządu MROT Jarosław Jóźwiak informuje, że najbliżej Warszawy jest plaża w Nieporęcie.

— Mamy kolejną plażę nad Narwią w Pułtusku, gdzie również możemy to połączyć ze zwiedzaniem najdłuższego w Europie rynku. Ale mamy też Żyrardów, gdzie powstał piękny zalew i piękna cała gigantyczna infrastruktura w ostatnich latach. Mamy również takie mniejsze kąpieliska, jak chociażby Trzcianka koła Jabłonny — wymienia Jóźwiak.

Bezpieczeństwo nad wodą

Bardzo ważne jest, by pamiętać o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą. Marcin Zimowik z Komendy Stołecznej Policji informuje, że w tym roku na terenie warszawskim utonęło już 11 osób. W sobotę w Lesznie pod Warszawą utonął 14-latek.

— To są głównie mężczyźni. Do utonięć najczęściej dochodzi w rzekach, później są jeziora, następnie stawy. Będziemy to powtarzać co roku, kilka razy w roku. Jeżeli rekreacja nad wodą to bez alkoholu. Kolejna sprawa, nie wolno przeceniać swoim możliwości — mówi Zimowik.

Wyjazdowe inspiracje na Mazowszu można znaleźć na stronie modanamazowsze.pl.

