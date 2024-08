Kąpielisko nad zalewem w Łosicach zamknięte. Powodem enterokoki Beata Głozak 12.08.2024 16:56 Kąpielisko nad zalewem w Łosicach zostało zamknięte. Badania przeprowadzone przez miejscowy Sanepid wskazują, że w wodzie przekroczona jest norma dla enterokoków.

Kąpielisko nad zalewem Łosice (autor: Urząd Miasta i Gminy Łosice)

Kąpielisko nad zalewem w Łosicach jest zamknięte. Z badań tamtejszego Sanepidu wynika, że w wodzie przekroczona jest norma dla enterokoków. Dzisiaj pobrano kolejne próbki.

– W środę będą wyniki, więc zobaczymy. Jeśli będą zgodne z normą, to w środę pozwolimy na korzystanie z kąpieliska. Przez eterokoki może dojść do zakażeń przyrannych. Raczej wody kąpieliskowej nikt nie pije, ale w przypadku zachłyśnięcia może dojść do zatruć pokarmowych – przekazała dyrektorka Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Grażyna Kasprowicz.

To pierwsza sytuacja w tym sezonie, gdy woda w łosickim kąpielisku nie nadaje się do kąpieli. Na Mazowszu zamknięte jest też Jezioro Czerniakowskie i kąpielisko nad zalewem nowomiejskim.

