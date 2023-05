Na Mazowszu „A” na początku. Nowe oznaczenia na tablicach rejestracyjnych Adrian Pieczka 31.05.2023 15:46 Część województw otrzymuje nowe kombinacje liter do rejestracji samochodowych. W Warszawie będą się rozpoczynały od litery „A”. Na Mazowszu jest już 50 pierwszych pojazdów oznaczonych tą literą. Przyczyną zmiany, jest wyczerpanie pojemności systemu tablic rejestracyjnych.

Na Mazowszu jest już 50 samochodów oznaczonych tablicami zaczynającymi się na literę A. (autor: pexels)

Pierwsze 50 pojazdów na Mazowszu jest już oznaczonych tablicami zaczynającymi się na literę „A”.

Po 23 latach od wprowadzenia, pojemność systemu rejestracji tablic rejestracyjnych jest na wyczerpaniu.

Rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński, informuje, że w związku z zapełnieniem systemu, części województw otrzymują tablice z nowymi kombinacjami liter.

— W Warszawie będzie to „A” na początku. Takie tablice są już wydawane w przypadku krótkich tablic czteroznakowych, tak zwanych „amerykańskich". To wynika z faktu, że one mają ograniczoną pojemność systemów, więc szybko się wyczerpują. Z czasem nowe litery pojawią się także w długich tablicach rejestracyjnych — mówi Krupiński.

Krupiński dodaje, że w skali kraju najwięcej nowych samochodów jest kupowanych na Mazowszu.

— Tak jest od lat. Sporą część tych samochodów stanowią zakupy firmowe i realizowane w ramach leasingu czy też innych narzędzi finansowych, właśnie tu w Warszawie. Stąd też tak szybkie wyczerpywanie się tych tablic rejestracyjnych w stolicy, zwłaszcza w jednej dzielnicy, jaką jest Mokotów — tłumaczy Krupiński.

W przypadku długich tablic rejestracyjnych dalej pierwszą literą będącą wyróżnikiem województwa jest litera „W”, a drugą będzie wspomniana litera „A”.

Zgodnie z informacją z Centralnej Ewidencji Pojazdów zarejestrowanych zostało już 50 pojazdów ze zmniejszonymi tablicami, do których przypisano numer rejestracyjny z literą „A”.

Czytaj też: Lotnisko Chopina wprowadza system antydronowy. „Będzie wykrywał i neutralizował drony”