Lotnisko Chopina wprowadza system antydronowy. „Będzie wykrywał i neutralizował drony” Przemysław Paczkowski 31.05.2023 10:52 Lotnisko Chopina w Warszawie wdraża system antydronowy. Po ostatnich incydentach - dwóch w stolicy i jednym w Katowicach - pojawiły się pytania o bezpieczeństwo lotów i zagrożenie ze strony dronów. Maszyny pojawiły się bowiem blisko samolotów.

System dronowy wykorzystywany przez Wojsko Polskie (autor: M. Błaszczak/Twitter)

Lotnisko Chopina w Warszawie wprowadza system antydronowy po dwukrotnym pojawieniu się takich maszyn w jego przestrzeni powietrznej. Do podobnej sytuacji doszło też w Katowicach. Sky Control to system, który ma rozpoznawać, czy zbliżający się do lotniska obiekt to samolot, ptak czy dron. Oprogramowanie pozwala też na wprowadzenie drona do tzw. białej listy. Wtedy taki dron będzie mógł bez przeszkód latać w określonej strefie lotniska.

- System został zaopatrzony również w urządzenie do neutralizacji bezzałogowych statków powietrznych - powiedziała Radiu dla Ciebie rzeczniczka Polski Portów Lotniczych Anna Dermont. - Jest to rozwiązanie, które umożliwia skuteczne przede wszystkim wykrywanie i neutralizację wszystkich obiektów, które są dronami zarówno komercyjnymi, profesjonalnymi, jak i przemysłowymi. Ten system działa całą dobę, w każdych warunkach pogodowych - wyjaśniła.

System ma rozpoznawać obiekty za pomocą sensora radarowego 3D, akustycznego, wizyjnego oraz radiowego. Podobne rozwiązanie jest wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP.

Kompleksowy antydronowy system polskiej produkcji #SKYctrl już znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Jest przystosowany do działania z wielowarstwowym systemem obrony przeciwlotniczej. Urządzenia te pozwolą uzupełnić ochronę polskiej przestrzeni powietrznej. pic.twitter.com/NdXI0SpqcF — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 20, 2023

System ma zacząć działać na lotnisku Chopina w czerwcu.

