„Jest duże zainteresowanie”. Wróciły kursy redukujące punkty karne Adrian Pieczka 18.09.2023 15:28 Powróciły kursy redukujące punkty karne. W szkoleniu można uczestniczyć dwa razy w roku, a każdemu z uczestników zostanie odjętych sześć punktów karnych. W Warszawie kolejka do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wciąż rośnie. — Już przed wejściem w życie rozporządzenia, które wprowadza to szkolenie, mieliśmy stu pięćdziesięciu chętnych — oznajmia egzaminator WORD-u.

Wróciły kursy redukujące punkty karne (autor: WORD Warszawa/FB)

W kolejce do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie czeka aż 150 chętnych. Wczoraj wróciły kursy redukujące punkty karne.

Kierowcy mogą dwa razy w roku uczestniczyć w szkoleniu, po którym zostanie im odjętych sześć punktów karnych. Koszt kursu w Warszawie wynosi tysiąc złotych.

W ramach szkolenia odbędzie się osiem godzin zajęć teoretycznych, z czego sześć godzin prowadzi policjant z wydziału ruchu drogowego, kolejne dwie godziny psycholog transportu. Pojawi się tez nowość, czyli zajęcia w praktyce.

Teoria w praktyce?

Egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Rafał Grodzicki, informuje, że każdy uczestnik kursu musi zahamować awaryjnie.

— Przy prędkości 30 km/h i 50 km/h. I nie chodzi tu o to, czy on potrafi, czy nie potrafi, bo każdy, kto prowadzi pojazd, potrafi wcisnąć pedał hamulca. Tu chodzi o to, żeby uświadomić tym kierującym, jak różna jest droga zatrzymania przy prędkości 30 km/h w stosunku do drogi zatrzymania przy prędkości 50 km/h — mówi Grodzicki.

Więcej chętnych niż miejsc

Egzaminator ocenia, że zainteresowanie jest duże.

— Już przed wejściem w życie rozporządzenia, które wprowadza to szkolenie, mieliśmy stu pięćdziesięciu chętnych. Właściwie od jutra zaczynamy. Myślę, że po dwóch tygodniach unormuje się ta kolejka i na bieżąco będziemy realizować te szkolenia — oznajmia Grodzicki.

Tylko piętnaście osób może jednocześnie uczestniczyć w kursie. Zmienił się również termin ważności punktów karnych, które zostają z kierowcami już tylko na rok.

