Silny wiatr na Mazowszu. Interwencje strażaków i ostrzeżenie IMGW RDC 03.01.2025 08:28 450 interwencji strażaków minionej doby w związku z silnym wiatrem. Na samym Mazowszu to 25 wyjazdów. W związku z dynamiczną sytuacją pogodową, strażacy przygotowują się na pracowity długi weekend. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla północnej części naszego województwa.

Silny wiatr na Mazowszu. Interwencje strażaków i ostrzeżenie IMGW (autor: PSP/X)

OSTRZEŻENIA IMGW | MAPA AKTUALNYCH ALERTÓW

Minionej doby strażacy odnotowali ponad 450 interwencji w związku z silnym wiatrem.

- Najwięcej na terenie województwa małopolskiego i dolnośląskiego - to jest po 60 interwencji. Śląskie to jest około 50 zdarzeń. Później mamy mazowieckie i zachodniopomorskie - po około 25 zdarzeń. To były dość spokojne interwencje, głównie dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi. Nie było osób rannych ani ofiar śmiertelnych - poinformował rzecznik Komendanta Głównego PSP starszy brygadier Karol Kierzkowski.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W związku z dynamiczną sytuacją pogodową, strażacy przygotowują się na pracowity długi weekend.

- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia na piątek drugiego stopnia dla silnego wiatru. Może wiać z prędkością nawet do 90 km/h. To jest głównie pomorskie, zachodniopomorskie, strefa Wybrzeża. I pierwsze stopnie ostrzeżeń przed wiatrem dla północnej części kraju, głównie województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, częściowo północno-mazowieckie, warmińsko-mazurskie - dodał Kierzkowski.

Na Mazowszu ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 16:00 do północy. „Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Możliwe burze” - informują synoptycy.

Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć do 100 kilometrów na godzinę. W piątek w wielu miejscach kraju spadnie śnieg, na północy i zachodzie także deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe burze. Na północy miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 centymetrów.

