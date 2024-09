Prawie 9,5 mln zł dofinansowania. Warszawskie inwestycje ze wsparciem Mazowsza Adrian Pieczka 26.09.2024 16:34 Blisko 9,5 mln zł zostało przeznaczonych dofinansowania na dzielnicowe inwestycje w Warszawie z mazowieckiej kasy. Wsparcie sejmiku otrzymał Ursynów, Rembertów i Białołęka. Środki pochodzą z programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. — To wszechstronna pomoc na realizację dużych inwestycji, które są ważne dla lokalnych społeczności — zaznacza Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Warszawskie inwestycje ze wsparciem Mazowsza (autor: Mazovia)

Budowa i przebudowa dróg, modernizacja boiska wielofunkcyjnego czy kotłowni w szkołach podstawowych, to część inwestycji, które otrzymały wsparcie sejmiku Mazowsza. W sumie to prawie 9,5 mln zł dofinansowania.

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska informuje, że dzisiaj podpisano umowy w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

— Warszawa jako samorząd, także lokalny, który może i czerpie z różnych źródeł finansowania, także z samorządu województwa mazowieckiego, ma swoich reprezentantów, ma radnych sejmiku województwa mazowieckiego skutecznych, pracujących bardzo ciężko na to, żeby poprawiać warunki mieszkańcom Warszawy i realizować te inwestycje — mówi Brzezińska.

Burmistrz Rembertowa Maciej Iwanicki przekazuje, że dzięki przekazanym środkom zostaną przebudowane ulice na osiedlu Stary Rembertów.

— W ramach tego zadania przewidujemy trzy podzadania i to byłaby budowa ulicy Pontonierów na fragmencie od Gierczak do końca zabudowy. Drugie zadanie jest związane z budową chodnika do naszego liceum w ulicy Kadrowej, a trzecie zadanie dotyczy modernizacji i przebudowy ulicy Topograficznej — wymienia Iwanicki.

Zrefundowane zostaną również remonty kotłowni w rembertowskich szkołach.

Wiceburmistrz Ursynowa Klaudiusz Ostrowski informuje, że sfinansowane zostaną przebudowy dróg i wybudowane zostanie Miejsce Aktywności Lokalnej.

— Miejsce Aktywności Lokalnej. To jest bardzo wyjątkowy projekt ze względu na to, że to jest czarny punkt na mapie Warszawy, gdzie jest najmniejszy dostęp do oferty kulturalnej i bardzo dbamy o to, aby tego czarnego punktu już nie było. Stąd dzięki wsparciu województwa mazowieckiego będziemy budować tam miejsca aktywności lokalnej — mówi Ostrowski.

Na Białołęce za blisko 2.5 mln złotych zostanie wyremontowane boisko wielofunkcyjne liceum przy ulicy Ostródzkiej.

