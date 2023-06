Rozpędzona lokomotywa zmiotła auto z torów. Ćwiczenia służb ratunkowych Przemysław Paczkowski 14.06.2023 18:14 Kolejarze zorganizowali w środę pokazową symulację zderzenia lokomotywy z samochodem na przejeździe kolejowym. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Oprócz symulacji zderzenia, organizatorzy zaprezentowali również jak należy się zachować, kiedy pojazd utknie między rogatkami.

Rozpędzona lokomotywa uderzyła w stojący pomiędzy zamkniętym rogatkami samochód. Trwa kampania „Bezpieczny Przejazd” (autor: PAP/Paweł Supernak)

PKP Polskie Linie Kolejowe w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny przejazd" apeluje o rozwagę na przejazdach kolejowych. W ostatnich latach rocznie dochodzi do ok. 200 wypadków w których ginie kilkadziesiąt osób.

Na stacji Warszawa-Praga odbył się dzisiaj pokaz z udziałem samochodu i pociągu.

Wypowiadali się kolejno Arnold Bresch - dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP PLK oraz ratownik medyczny, twórca kanału na YouTube'ie „Borkoś” Marcin Borkowski.

Kiedy zamknie się przed nami rogatka i możemy kontynuować jazdę pamiętajmy, że możemy rogatkę wyłamać. W przypadku awarii auta należy natychmiast opuścić pojazd, zadzwonić pod numer 112 i podać operatorowi numer z Żółtej Naklejki PLK.

Tysiące zgłoszeń rocznie

Od 1 czerwca 2018 do 31 maja 2023 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali ponad 27,5 tys. zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych. W 804 przypadkach dzięki dedykowanemu kanałowi łączności wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc. Przy 1 847 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów.

Przyczyny wypadków na przejazdach od lat są te same. Ignorowanie znaku stop, czerwonych świateł, wjeżdżanie pod opadające rogatki i omijanie slalomem zamkniętych półrogatek, to najczęstsze przyczyny tragedii. Statystyki pokazują, że to właśnie te przyczyny odpowiadają za większość wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. W pierwszych pięciu miesiącach 2023 r. na przejazdach i przejściach w poziomie szyn, doszło do 82 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych, w których zginęły 24 osoby, a 5 zostało ciężko rannych.

