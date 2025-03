Nowe rozkłady jazdy pociągów. Zmiany w KM, SKM i PKP Intercity [SPRAWDŹ]

Od niedzieli, 9 marca, zmienią się rozkłady Kolei Mazowieckich i w niewielkim stopniu Szybkiej Kolei Miejskiej. Korekty będą również w PKP Intercity. Nowe rozkłady będą obowiązywały do połowy czerwca. Część pociągów będzie miała dłuższe trasy, inne będą lepiej ze sobą skomunikowane. Dodatkowo pasażerowie PKP krócej pojadą z Warszawy do Rzeszowa i do Wrocławia.