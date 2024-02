Rolnicy zablokują jutro mazowieckie drogi. Gdzie największe utrudnienia? [SPRAWDŹ]

Ogólnopolski protest rolników ruszy ponownie jutro, co oznacza, że ciągniki zablokują mazowieckie drogi. Utrudnienia w regionie mają być co najmniej w ośmiu miejscach. – Jeżeli chodzi o Mazowsze, to wszystkie główne arterie okalające Warszawę będą zablokowane – mówi dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska.