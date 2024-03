Prawie 50 blokad na Mazowszu. Rolnicy rozpoczęli kolejny protest [MAPA] RDC 20.03.2024 06:11 47 rolniczych blokad na Mazowszu od rana. Protestujący chcą w ten sposób pokazać, że twardo żądają odejścia od Zielonego Ładu. Zablokowane są już ronda w powiecie legionowskim – w Jabłonnie na granicy z Warszawą i w Nieporęcie. Policjanci są obecni na miejscu i zalecają korzystanie z alternatywnych tras.

Prawie 50 blokad na Mazowszu. Rolnicy rozpoczęli kolejny protest (autor: RDC)

Rozpoczął się protest rolników na Mazowszu. Ciągniki zablokowały już ronda w powiecie legionowskim – w Jabłonnie (na granicy z Warszawą), czyli DK61 i w Nieporęcie na skrzyżowaniu DW631 z DW633.

Powiat legionowski.



Protestujący rolnicy rozpoczęli blokady:



- ronda w Jabłonnie (na granicy z Warszawą) czyli DK61,

- ronda w Nieporęcie - skrzyżowanie DW631 z DW633.



Na miejscu policjanci informują kierowców o możliwych objazdach i zalecają korzystanie z tras alternatywnych.

Zablokowana jest również trasa nr 7 w powiecie płońskim w Przyborowicach (gmina Załuski).

Utrudnienia wokół Warszawy

W garnizonie stołecznym policji protest rolników wiąże się z utrudnieniami na drogach powiatów: legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego.

Przewiduje się także blokadę ronda w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DWA 632 z DWA 633).

Policjanci proponują skorzystać z tras alternatywnych: objazd dla zablokowanego ronda w Rembelszczyźnie - zjazd z ronda w Józefowie w ulicę Szkolną, następnie ulicami Kwiatową i Przyrodniczą i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Nieporęcie i Rembelszczyźnie - Stanisławów Pierwszy skręt w ulicę Izabelińską, a następnie ulicami Przyszłość, Słoneczną, Kobiałka i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Jabłonnie - zjazd z DKK 61 w Jabłonnie w ul. Akademijną następnie ulicami Politechniczną, Przylesie, Marmurową, Dębową i wyjazd na ul. Modlińską.

Ruch tranzytowy do Warszawy przez teren powiatu legionowskiego nie będzie możliwy przez: ul. Zegrzyńską (DWA 631) w Nieporęcie, ul. Stróżyńską (DW 632) w Legionowie, oraz DK 61 w Jabłonnie (od ronda przy OBI w kierunku Warszawy) i ul. Modlińską w Jabłonnie (od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Warszawy).

Na terenie powiatu mińskiego protest rozpoczyna się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.

Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt, ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy należy kierować się analogicznie – drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92.

Protest w powiecie radomskim

W związku z protestem rolników kierowcy w regionie radomskim w środę muszą się przygotować na duże utrudnienia.

- O 10 równocześnie zablokujemy przynajmniej cztery ronda, czyli Warszawskie, to na Kozienice, Zwoleń, na Skaryszew, na Rzeszów i Maratońska - Kielce. Później jedziemy wszyscy na aleje Solidarności - mówi Tomasz Świtka z „Solidarności” rolników Indywidualnych.



Z Ustronia ponad sto ciągników ruszy do miasta. Rolnicy blokować będą również Grójec i Zwoleń

- Zwoleń będzie stał, zablokowane będzie miasto w środku. Nie będzie przejazdu ani do Puław, ani do Warszawy, ani do Lipska, ani do Radomia - dodaje Świtka.

Utrudnienia w Sierpcu

Od dziś nieprzejezdna jest też krajowa „10” w Sierpcu. Od 6.00 na 48 godzin rolnicy zablokują oba pasy na ulicy Kościuszki na odcinku od ronda do skrzyżowania z ul. Rypińską.

- Spodziewamy się kilkuset protestujących - zapowiada Rafał Załęski, szef „Solidarności” rolników indywidualnych w pow. sierpeckim. - Będą rolnicy z powiatu płockiego, sierpeckiego, ościennych, bo mamy też zgłoszenia z żuromińskiego, częściowo z lipińskiego, więc powinno być 150-200 ciągników. 300-400 osób powinno się pojawić w ciągu tych 48 godzin, bo protest będzie trwał 48 godzin - tłumaczy.



Rolnicy planują zakończyć blokadę w piątek o 6.00 rano. Organizatorzy strajku zapowiadają, że będą przepuszczali karetki pogotowia, samochody policji i straży pożarnej.

Blokada koło Ciechanowa

Całkowita blokada zapowiedziana jest też na DK 60 od Makowa Mazowieckiego do Ciechanowa.

- Zablokowane zostaną również ronda w Ciechanowie, Przasnyszu i Grudusku - mówi koordynator protestu Rafał Niestępski. - Blokada trasy nr 60, czyli od Makowa Mazowieckiego do Ciechanowa. Praktycznie trasa będzie nieprzejezdna. Protest zaczyna się o godzinie 7 i będzie trwał do godziny 19. W samym mieście Przasnysz będą zablokowane trzy ronda, będzie na pewno też protest w Chorzelach, blokada trzech rond w Ciechanowie - dodaje.



Komisja Europejska po rozmowach z przedstawicielami m. in. polskiego rządu już zapowiedziała odejście od niektórych zapisów Zielonego Ładu, dotyczących choćby obowiązku ugorowania ziem. Rolnicy oczekują jednak pisemnych ustaw, a nie deklaracji.

Czego chcą rolnicy?

Rolnicy walczą przede wszystkim o odstąpienie od przepisów tzw. Zielonego Ładu i uszczelnienie granic przed napływem produktów z krajów spoza Unii Europejskiej.

– W dalszym ciągu nie ma propozycji rozwiązań co do tego, jaki jest plan rządu na unormowanie sytuacji w związku z nadmiernym importem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Podobnie jest, jeśli chodzi o trudną sytuację hodowców. Rząd nie przedstawił żadnych rozwiązań – zaznacza dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej.

Co to jest Zielony Ład?

Od kilku tygodni w Polsce i innych krajach UE trwają protesty rolników. W Polsce ich postulaty to odstąpienie od przepisów tzw. Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów rolno-spożywczych spoza UE oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

Europejski Zielony Ład wprowadza wiele wytycznych dotyczących m.in. rolnictwa, które mają umożliwić osiągnięcie w Europie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Chodzi o wprowadzenie bardziej ekologicznej i mniej emisyjnej produkcji poprzez stosowanie odłogowania gruntów, redukcję użycia nawozów i środków ochrony roślin o połowę, obowiązkowe przeznaczenie 25 proc. areału ziemi pod uprawy ekologiczne.

