Reaktory jądrowe na Mazowszu. Ekspert o potencjalnych lokalizacjach i poziomie ryzyka Adam Abramiuk 18.04.2023 20:55 Warszawska huta na Młocinach lub elektrociepłownie w stolicy i Ostrołęce. To miejsca, gdzie potencjalnie mogłyby stanąć małe reaktory jądrowe - uważają eksperci Energetyka 24. Wczoraj ich budowę - m.in. w tych miastach - zapowiedział PKN Orlen.

Reaktory jądrowe na Mazowszu. Ekspert o potencjalnych lokalizacjach i poziomie ryzyka (autor: NCBJ)

Wskazane lokalizacje reaktorów znajdują się w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Nowej Huty, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg – Stalowa Wola oraz okolic Warszawy. Wytypowane lokalizacje mają być poddane co najmniej dwuletnim badaniom.

Jak tłumaczy Daniel Czyżewski, Orlen dobrał miejsca według klucza - w okolicach zakładów przemysłowych.

- Być może będzie chodziło o firmę Arcelor Mittal, hutę w północnej części Warszawy. Również SMR-y mogą zastępować całe elektrociepłownie na terenie miasta, mamy ich kilka. W ten sam sposób miałby zadziałać mały reaktor w Ostrołęce. Zastąpi bloki węglowe - mówi.

Jak dodaje ekspert, SMR-y to instalacje podobne do znanych, dużych reaktorów, tylko o mniejszej mocy.

- Mówi się, że są to reaktory o mocy od 15 do 300 megawatów. Mocy zainstalowanej. Duże reaktory zaczynają się od 600-700, a tak naprawdę to tak od 900 megawatów i mogą osiągnąć moc nawet 1,6 gigawata. Te małe reaktory mają też być bardziej mobilne, elastyczne - wskazuje.



Reaktory bezpieczne?

Zgodnie z zapowiedzią PKN Orlen - taki ma stanąć między innymi w stolicy. Przypomnijmy, że pod Warszawą w otwockim Świerku jest już badawczy reaktor jądrowy Maria. Zdaniem Daniela Czyżewskiego z Energetyka24, obecność dwóch małych reaktorów w niedużej odległości nie powinna powodować problemów.

- Reaktor Maria jest reaktorem takim eksperymentalnym o małej mocy właśnie. Nie ma żadnej przeszkody, żeby nawet w niewielkiej odległości od siebie były elektrownie jądrowe. Pamiętajmy, że one są takim bunkrem. Cały proces technologiczny znajduje się pod grubą warstwą betonu i one są całkowicie oddzielone od świata zewnętrznego - wyjaśnia.





- Mimo, że reaktory jądrowe kojarzą się z dużymi katastrofami, to są tak naprawdę najbezpieczniejszą formą pozyskiwania energii - podkreśla Czyżewski. - Elektrownie, które były budowane i które działają w zachodnich standardach bezpieczeństwa, tam nigdy nie doszło do żadnej awarii, żadnej tragedii. A takie właśnie będą elektrownie z małymi reaktorami w Polsce, bo to są na razie firmy amerykańskie, które dostarczą nam tę technologię -





Wśród lokalizacji podano też Włocławek, Kraków, Tarnobrzeg-Stalową Wolę, Dąbrowę Górniczą czy Stawy Monowskie.

Pierwsze inwestycje mają się rozpocząć w latach 2026-2027.

Czytaj też: Orlen wskazał wstępne lokalizacje siedmiu reaktorów. Dwa mają powstać na Mazowszu