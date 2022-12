Ptasia grypa na Mazowszu. Ognisko choroby na fermie koło Gostynina Katarzyna Piórkowska 21.12.2022 12:04 Ptasia grypa wróciła po kilkunastu miesiącach na Mazowsze.Ognisko wykryto na fermie drobiu w Skrzanach w gminie Gostynin. Została wprowadzona strefa zapowietrzona i zagrożona.

Ptasia grypa na Mazowszu (autor: Otwarte Klatki/Wikimedia Commons)

- W kurnikach hodowca miał 50 tysięcy indyków i kilkanaście tysięcy kaczek - mówi powiatowy lekarz weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz. - Choroba wystąpiła w jednym kurniku, ale procedura jest taka, że ponieważ to jest u jednego właściciela i w jednym miejscu, to podlega likwidacji całe stado. Zgodnie z procedurą dokonaliśmy szacowania, nastąpiło zagazowanie. Oczywiście z pełną dezynfekcją - wyjaśnia.

W promieniu 3 kilometrów od ogniska została utworzona strefa zapowietrzona, a w promieniu kolejnych 7 kilometrów strefa zagrożona. Dotyczy to hodowli między innymi na terenie powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, ciechanowskiego, mławskiego i żuromińskiego.

- Tam są też przeprowadzane kontrole. No i jeżeli nic się nie wydarzy, to w ciągu 30 dni ten obszar będzie wygaszony i będą mogli wrócić do normalnej produkcji - tłumaczy Sankiewicz.

Ptasia grypa dziesiątkowała fermy drobiu na Mazowszu w 2021 roku. Najwięcej ognisk odnotowano w powiatach mławskim i żuromińskim.

