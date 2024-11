Mazowsze wspiera powodzian. Porozumienie ws. przekazania 5 mln zł dla Dolnego Śląska Przemysław Paczkowski 05.11.2024 15:24 Sejmik Mazowsza przekaże 5 mln zł samorządowi województwa dolnośląskiego na usuwanie skutków wrześniowej powodzi. Dziś porozumienie z władzami województwa dolnośląskiego podpisał zarząd województwa mazowieckiego.

Mazowsze wspiera powodzian. Jest porozumienie ws. przekazania 5 mln zł dla Dolnego Śląska (autor: Sejmik Mazowsza)

Mazowsze wspiera powodzian. Sejmik przekaże 5 milionów złotych na usuwanie skutków powodzi w województwie dolnośląskim. Dziś zostało podpisane porozumienie.

Jak mówił marszałek województwa Adam Struzik, Mazowsze jest solidarne z innymi regionami.

- Przyjmijcie to wsparcie z taką nadzieją i też z życzeniami, żebyście szybko mogli odbudować wszystko to, co zostało zniszczone i żeby też obywatele, członkowie Wspólnoty Dolnośląskiej żyli w normalnych warunkach - wskazał.



Podobne wsparcie na początku przyszłego roku ma otrzymać województwo opolskie.

Ważna pomoc dla powodzian

W trakcie powodzi ucierpiały szczególnie Ziemia Kłodzka i subregion jeleniogórski. Została uszkodzona m.in. infrastruktura drogowa zarządzana przez samorząd województwa – 10 mostów oraz ok. 50 km dróg wojewódzkich na kilkunastu odcinkach. Straty oszacowano na około 650 mln zł.

– Jako samorząd województwa dolnośląskiego pomagamy samorządom lokalnym w naszym regionie, które zostały poszkodowane przez powódź. Liczy się każde wsparcie, współpraca i zaangażowanie. To właśnie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik był pierwszym, który zadeklarował pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi. Bardzo doceniamy ten gest solidarności Mazowsza z mieszkańcami Dolnego Śląska, który pokazuje, że w trudnych momentach samorządy polskich regionów mogą na siebie liczyć – podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.

Pieniądze zostaną przeznaczone na usunięcie osuwisk nasypu i umocnienie odwodnienia oraz przebudowę i odbudowę zniszczonych przepustów na linii kolejowej 317. Zostaną usunięte skutki powodzi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Brunów – Lwówek Śląski. Prace obejmą też drogę wojewódzką nr 392 na odcinkach Żelazno – Lądek Zdrój oraz Stronie Śląskie – Bystrzyca Kłodzka, gdzie zostaną awaryjnie zabezpieczone oraz odtworzone skarpy i korpus drogowy. Podobne roboty będą przeprowadzone na drodze wojewódzkiej nr 383 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 381 w miejscowości Jedlina-Zdrój do Olszyńca. Zostanie też wykonane awaryjne zabezpieczenie drogi wojewódzkiej nr 381 od skrzyżowania w kierunku miejscowości Dworki do skrzyżowania w kierunku miejscowości Sokolec.

