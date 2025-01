Ślisko na drogach Mazowsza. Cały region objęty ostrzeżeniami IMGW [SPRAWDŹ] RDC 02.01.2025 16:22 Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem. Dla całego Mazowsza wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty na północy regionu zaczną obowiązywać o godzinie 17:00, natomiast na południu o godzinie 19:00. Trzeba uważać na gołoledź. Nad region cały czas napływa arktyczne powietrze.

Są ostrzeżenia IMGW w związku z oblodzeniem (autor: RDC)

Całe Mazowsze zostało objęte ostrzeżeniami pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed oblodzeniem. Na północy regionu zaczną obowiązywać o godzinie 17:00, natomiast na południu o godzinie 19:00.

„Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -4°C do -1°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -2°C” — czytamy w komunikacie IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi osiemdziesiąt procent.

Trzeba uważać na gołoledź. Nad region cały czas napływa arktyczne powietrze. Synoptyk IMGW Michał Kowalczuk informuje, że zmiana powietrza będzie odpowiedzialna za opady śniegu.

— W ciągu najbliższych trzech dni będą to głównie opady śniegu na całym obszarze województwa. Natomiast tego śniegu nie będzie zbyt wiele. Przyrost pokrywy śnieżnej będzie wynosił w ciągu tych dni do około 1-3 cm maksymalnie — mówi Kowalczuk.

W najbliższe noce czekają nas minusowe temperatury.

— Do około -3, -4 stopni w ciągu tego nadchodzącego weekendu. Wiatr będzie jeszcze jutro umiarkowany i porywisty na północy regionu w porywach do około 65 km/h, natomiast będzie on powoli, ale sukcesywnie słabł — dodaje Kowalczuk.

Na początku przyszłego tygodnia czeka nas ocieplenie z temperaturami około 6-7 stopni Celsjusza i występującymi deszczami.

OSTRZEŻENIA IMGW [MAPA]





Śnieg niemal w całym kraju

W nocy z piątku na sobotę prognozowane są przelotne opady śniegu w całym kraju – poinformował synoptyk z IMGW Michał Kowalczuk. Pierwsze opady śniegu pojawią się już w czwartek na Pomorzu i w górach. Przyrost pokrywy śnieżnej może tam osiągnąć do 10 cm.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowych i północno-zachodnich granicach kraju. Prognozowane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i na obszarach podgórskich. Na krańcach północnych mogą wystąpić burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu może wzrosnąć do 5 cm, a na Przedgórzu Sudeckim do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C na przeważającym obszarze kraju. W rejonach pogórskich Karpat nieco cieplej – nawet do 13 st. C. Ekspert ostrzegł, że spadek temperatury pod wieczór spowoduje oblodzenie mokrych dróg i chodników przez co może być ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonach pogórskich Karpat porywy do 90 km/h, a na szczytach gór do 140 km/h. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu mogą wystąpić burze. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Karpatach do 10 cm.

Temperatura minimalna od minus 4 st. C do 0 st. C, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam do minus 6 st. C. Na drogach w nocy nadal może być ślisko. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie porywy wyniosą do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h. Na szczytach górskich możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady śniegu na zachodzie i nad morzem. Lokalnie możliwe opady deszczu ze śniegiem i burze. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm.

Temperatura maksymalna od minus 1 st. C do 2 st. C, na obszarach podgórskich może spaść do minus 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu porywy do 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady śniegu w całym kraju. Największy przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach – do 10 cm.

Temperatura minimalna od 6 st. C na wschodzie do minus 3 st. C na pozostałym obszarze kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do minus 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w porywach do 60 km/h. Nad morzem porywy do 80 km/h.

