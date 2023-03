„My tej drogi nie chcemy”. Mieszkańcy przeciwni budowie „Paszkowianki” Przemysław Paczkowski 23.03.2023 06:41 Nie ma żadnego powodu, dla którego „Paszkowianka” miałaby powstać - uważają mieszkańcy powiatu pruszkowskiego. Chodzi o tzw. małą obwodnicę Warszawy. Inwestycję planuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Trasa miałaby zaczynać się w Paszkowie w węźle trasy ekspresowej S8 obok Nadarzyna i byłaby przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 721.

„My tej drogi nie chcemy”. Mieszkańcy przeciwni budowy „Paszkowianki” (autor: NIE dla Paszkowianki/Facebook)

Mieszkańcy uważają, że budowa „Paszkowianki” nie jest w niczyim interesie, a sama budowa leśnego odcinka trasy ogołoci przyrodę o kilka tysięcy drzew.

- Będziemy zaskarżać tę inwestycję do Naczelnego Sądu Administracyjnego - mówi Tomasz Zembrzycki, jeden z inicjatorów protestu. - Wszyscy wnioskujemy o zaprzestanie prac projektowych. My po prostu tej drogi nie chcemy. Nie ma żadnego powodu, dla którego ta droga by powstała. W trakcie rozmów z firmą Safege, która projektuje teraz te drogi, bardzo jasno pani inżynier, która prowadzi badania ruchu, zakomunikowała nam, że ruch lokalny wzrośnie w wyniku powstania tejże drogi - tłumaczy.





Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uspokaja mieszkańców i zaprasza na organizowane przez nich spotkania. Jak mówi rzeczniczka MZDW Monika Burdon, inwestycja jest dopiero na etapie planowania i jeszcze nie ma decyzji środowiskowych na poszczególne odcinki.

- To jest tylko koncepcja. Różnego rodzaju zarzuty, że my wycinamy drzewa pod „Paszkowiankę” są absurdalne. Na obecnym etapie nie jesteśmy w stanie wskazać numeru działki, z której musielibyśmy wyciąć to drzewo. Próbujemy tłumaczyć, jest duży opór społeczny. Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaki będzie efekt końcowy - wyjaśnia.





W tym miesiącu na spotkaniu z mieszkańcami biuro projektowe zaproponowało trzy warianty przebiegu trasy. Mieszkańcy jednak chcą, żeby województwo zrezygnowało z budowy „Paszkowianki”.

