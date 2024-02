Co czwarty senior może mieć depresję. Ruszył program profilaktyki dla osób 60+ Beata Głozak 26.02.2024 20:36 Samorząd Mazowsza uruchomił program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po sześćdziesiątym roku życia. Na ten cel przeznaczył 2,6 mln zł. Jak wynika ze statystyk, co piąty sześćdziesięciolatek w Polsce ma symptomy mogące świadczyć o depresji. Wśród osiemdziesięciolatków dotyczy to już połowy seniorów. Winne są m.in. poczucie osamotnienia, zła sytuacja materialna czy problemy zdrowotne.

Rusza program profilaktyki zaburzeń depresyjnych u osób 60+ (autor: pexels)

Będą badania przesiewowe w kierunku depresji u mazowieckich seniorów. Samorząd Mazowsza ruszył z programem profilaktyki zaburzeń depresyjnych u osób po 60 roku życia.

Objawy depresyjne w populacji osób starszych w Polsce występują u prawie co czwartego seniora, a ich częstotliwość z wiekiem narasta. Wielu seniorów boryka się też z samotnością. Według badania zrealizowanego na zlecenie Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich wśród osób powyżej 80. roku życia aż trzy na 10 wskazuje, że doskwiera im samotność, a jedna na 10 czuje się samotna zawsze lub bardzo często. Seniorzy też ubożeją najbardziej. Na granicy minimum egzystencji żyje w naszym kraju około 300 tys. osób starszych.

— Chcemy zapewnić im kompleksowe wsparcie — mówi Janina Ewa Orzełowska z zarządu Mazowsza — Jeżeli robimy badania przesiewowe i się okazuje, że coś się dzieje, to wtedy trzeba zaproponować leczenie. Gdy będzie zaproponowane, to później doprowadzić do tego, żeby wyleczyć. Pamiętajmy o tym, że wczesne wykrywanie jest najważniejsze — podkreśla.

„Dobry kierunek działań”

Program zakłada też wsparcie chorych oraz przeszkolenie personelu medycznego w tym lekarzy rodzinnych pod kątem diagnozowania chory i akcję informacyjną. Psycholożka ze szpitala wojewódzkiego w Siedlcach Marta Kozaczuk potwierdza, że to dobry kierunek działań.

— Zwrócenie uwagi, na rolę lekarzy rodzinnych, na rolę nas, psychologów, do tego, żeby diagnozować, najpierw używać testów przesiewowych czy badań przesiewowych w kierunku depresji, potem przekierowywać do pełnej diagnozy i pełnej opieki jest niesamowicie istotnie — mówi Kozaczuk.

Na terenie subregionu siedleckiego zapewniają Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach i Mińskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Mińsku Mazowieckim.

