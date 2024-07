Praktyki u Marszałka 2024. Zgłosiła się rekordowa liczba chętnych

Rekordowa liczba chętnych zgłosiła się do tegorocznej edycji „Praktyk u Marszałka”. Jak funkcjonuje urząd marszałkowski na Mazowszu, dowie się blisko 50 studentów. Do programu zaś aplikowało 320 osób. – Jeżeli chodzi o ofertę praktyk w Warszawie, wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najlepsza oferta, z jaką się spotkałem – przyznaje student prawa z UW Jan Biernacki.