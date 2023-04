Czasem słońce, czasem deszcz. Majówkowa prognoza pogody dla Mazowsza RDC 29.04.2023 09:07 Rozpoczął się długi majowy weekend. Nie ma jednak co liczyć na długie słoneczne kąpiele. Według prognoz wolne dni upłyną na Mazowszu pod znakiem zachmurzeń i opadów. W Radiu dla Ciebie sprawdzamy pogodę na majówkę.

Prognoza na majówkę 2023 (autor: Jakub Kaczmarczyk/PAP)

Majówka na Mazowszu upłynie pod znakiem słońca, ale z chmurami i przelotnymi opadami.

– W całym regionie przewaga zachmurzenia dużego i przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 do 15 stopni. Kolejne dni stosunkowo chłodne, ale niewiele opadów deszczu – mówi synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk.

W niedzielę będzie podobnie. – Sporo słońca, temperatura maksymalna od 14 do 15 stopni. W poniedziałek nadal sporo słońca, okresami przebędzie trochę chmur. Temperatura maksymalna od 15 do 17 stopni. We wtorek niestety odczujemy napływ chłodniejszego powietrza, pojawią się chmury z deszczem – dodaje Tomczuk.

Przez całą majówkę nocami około siedmiu, ośmiu stopni. IMGW zapowiada, że wiatr w trakcie majówki nie będzie uciążliwy.

Prognoza na majówkę w Polsce – szczegóły

Podczas majówki nad Europą dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. W zasięgu wyżów znajdzie jedynie częściowo Europa wschodnia i południowo-wschodnia oraz krańce zachodnie kontynentu. Polska będzie pod wpływem niżu, który wraz z frontem okluzji przemieści się znad Niemiec nad Polskę. Z południowego zachodu i południa napłynie cieplejsze powietrze polarne morskie.

W sobotę na północnym wschodzie przeważnie zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie w południowej części kraju także burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów do 20 mm na południu i południowym zachodzie. W czasie burz opady do 15 mm.

Na szczytach Tatr opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 13 do 16 st. C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z rozpogodzeniami i miejscami przelotne opady deszczu, na szczytach Tatr opady śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. C na Pomorzu do 7 st. C w centrum i 9 st. C na południu, na Pomorzu możliwe przygruntowe przymrozki do -2 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, poza tym północno-zachodni i zachodni.

W niedzielę na północy i zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W centrum zachmurzenie duże malejące do umiarkowanego oraz małego i zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Lokalnie na Lubelszczyźnie możliwe burze.

Wysoko w Tatrach opady śniegu. W najwyższych partiach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura maksymalna od 12 st.C na Pomorzu i w kotlinach sudeckich do 14 st. C w centrum kraju i 17 st. C na Podkarpaciu, chłodniej miejscami wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni.

Czytaj też: Majówka na Mazowszu. Jak zabezpieczyć dom i o czym pamiętać podczas jazdy?