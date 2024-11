Lotnisko w Modlinie: ma coraz mniej pasażerów. Zarząd tłumaczy przyczyny RDC 25.11.2024 19:11 Spadek liczby pasażerów na lotnisku w Modlinie spowodowany jest trwającymi negocjacjami z przewoźnikami – poinformował zarząd portu. Lotnisko podało w poniedziałek, że w październiku obsłużono ponad 256,5 tys. pasażerów wobec ponad 325,5 tys. podróżnych rok temu.

Lotnisko w Modlinie (autor: Wikimedia.org)

Podwarszawski port lotniczy poinformował, że z usług Lotniska Warszawa-Modlin w październiku br. skorzystało 256 tys. 561 pasażerów i obsłużono na nim 1525 operacji lotniczych.

To spadek w stosunku do danych, jakie port opublikował za wrzesień br., kiedy lotnisko obsłużyło 268 tys. 505 pasażerów i 1773 operacje lotnicze, a także znaczny spadek w stosunku do października 2023 r., kiedy obsłużono 325 tys. 579 pasażerów i 2128 operacji lotniczych.

Zarząd lotniska w Modlinie przekazał, że spadek liczby pasażerów wynika „głównie z trwających negocjacji z przewoźnikami dotyczących rozwoju siatki połączeń”.

W poniedziałkowym komunikacie portu dodano, że w październiku br. wśród pasażerów lotniska największą popularnością cieszyły się kierunki: Londyn, Rzym, Dublin, Alicante, Mediolan, Barcelona, Bolonia, Sztokholm, Paryż, Edynburg, Malta i Eindhoven.

Linia lotnicza Ryanair, która jako jedyna obsługuje regularne połączenia z Modlina, ogłosiła w połowie sierpnia, że w sezonie zimowym zredukuje ruch na lotnisku w Modlinie o 50 proc.

Całkowicie zlikwidowanych zostanie 11 tras – m.in. do Budapesztu, Walencji, Rygi czy Katanii. Na 18 trasach nastąpi natomiast redukcja liczby lotów. Dotyczy to m.in.: Dublina, Alicante, Brukseli-Charleroi czy Wiednia.

„Decyzja ta wynika z niepowodzenia trwających ponad rok negocjacji z zarządem lotniska, dotyczących uzyskania konkurencyjnej bazy kosztowej, co umożliwiłoby Ryanair dalszy rozwój bardzo tanich połączeń lotniczych w Modlinie w sezonie zimowym 2024” – tłumaczył przewoźnik w jednym z poprzednich komunikatów.

