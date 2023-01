Koniec śledztwa ws. afery korupcyjnej z udziałem aptekarzy i psychiatrów RDC 18.01.2023 07:19 Zakończyło się śledztwo dotyczące m.in. wręczania łapówek i poświadczania nieprawdy. W sumie 911 zarzutów usłyszało 12 osób: przedstawiciel firmy farmaceutycznej, właściciele i kierownicy aptek w Warszawie oraz psychiatrzy z Otwocka i Ostrołęki. Przez ich działania NFZ mógł stracić 380 tys. zł.

Gdzie kupić leki na grypę w Warszawie? (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Przez blisko trzy lata śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci z wydziału do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Jak powiedziała rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska, w sumie 911 zarzutów usłyszało 12 osób – przedstawiciel dużej firmy farmaceutycznej, właściciele i kierownicy aptek w Warszawie oraz dwaj psychiatrzy z Otwocka i Ostrołęki. Podejrzanym może grozić kara do 10 lat więzienia.

– Zarzuty dotyczyły m.in. wręczania korzyści majątkowych, pomocnictwa we wręczeniu łapówki, poświadczania nieprawdy przy wystawianiu dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem przez NFZ – przekazała rzeczniczka. Według śledczych podejrzani mogli narazić Narodowy Fundusz Zdrowia na straty w wysokości ponad 380 tys. zł. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w Ostrołęce.

Korupcja wśród psychiatrów

Jak ustalono w toku śledztwa, przedstawiciel medyczny jednej z firm farmaceutycznych umawiał się z lekarzami, że będą oni wystawiać recepty na konkretne promowane przez niego leki. Mężczyźnie zależało na tym, bo od wielkości sprzedaży leku zależała wysokość premii, którą otrzymywał od pracodawcy w związku z wypracowanym planem sprzedażowym.

Psychiatrzy wypisywali recepty na konkretny lek, ale pieniądze otrzymywali rzekomo za coś innego. Chodziło o ich udział w tzw. programach edukacyjnych – lekarze mieli wypełniać specjalne książeczki i wpisywać tam swoje opinie na określone tematy. Za ich wypełnienie medycy otrzymywali od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

– W cały proceder zamieszani byli również właściciele lub kierownicy współpracujących aptek, którzy za zwiększony obrót promowanymi lekami wypracowywali zysk dla danej apteki, uzyskując przy tym jednocześnie refundację do tych leków z Narodowego Funduszu Zdrowia – zaznaczyła Kucharska.

W toku śledztwa zabezpieczono od podejrzanych mienie o wartości 463 tys. zł. Zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu wykonywania zawodu, dozorów policyjnych, zakazów opuszczenia kraju, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi oraz poręczenia majątkowe.

Czytaj też: Korupcja w ZTP? Ratusz po kontroli: na razie bez zmian personalnych