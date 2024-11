„IV Kongres Kobiet XXI wieku” trwa w Warszawie. A. Struzik: mazowszanki są bardzo ambitne Miłosz Kuter 06.11.2024 17:23 W Warszawie trwa „IV Kongres Kobiet XXI wieku”. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dziś! AI - przyjaciel czy wróg?”. To ponad pół tysiąca uczestników i uczestniczek, blisko 30 debat i paneli dyskusyjnych, a także kilkanaście warsztatów.

„Przyszłość zaczyna się dziś! AI - przyjaciel czy wróg?” - pod tym hasłem trwa w Warszawie „IV Kongres Kobiet XXI wieku”. To ponad pół tysiąca uczestników i uczestniczek, blisko 30 debat i paneli dyskusyjnych, a także kilkanaście warsztatów. Można zobaczyć wystawę „Polki Patriotki wczoraj i dziś” czy wystawę dzieł sztuki plastycznej tworzonych przez sztuczną inteligencję.

- Ludzie dopisali, jest sporo osób, mamy zarejestrowanych ponad 500 uczestników. Patrząc na to jak wchodzą, wychodzą, to się wszystko dzieje na kilku salach, więc tych salach się też rozchodzą. Większość zarejestrowanych jest, wstęp jest wolny, więc wiadomo, że otwarci jesteśmy na każdego - mówiła organizatorka kongresu Urszula Krawczyk z fundacji „Akademia Kobiet Skutecznych”.



Wydarzeniem towarzyszącym jest również Mazowieckie Forum Samorządowe. Kobiety to kluczowa i nieodłączna część naszego społeczeństwa - uważa marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

- Generalnie kobiety są bardzo ambitne, mazowszanki tak powiem wprost, są bardzo ambitne, bardzo pracowite. Ja sobie bardzo cenię z nimi współpracę, bo jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, to on jest w bardzo dużym stopniu sfeminizowany. Można powiedzieć, że dwie trzecie pracownic czy pracowników urzędu to właśnie kobiety - wskazał.



Kongres odbywa się w Hotelu Arche przy Alei Krakowskiej w Warszawie. Potrwa do jutrzejszego popołudnia.

