Kierowcy, uwaga na młode bociany! Apel ornitologów Olga Kwaśniewska 04.08.2024 16:52 Co roku nawet 10 młodych bocianów ginie potrącone przez samochody w powiecie siedleckim. Ornitolodzy z Grupy EkoLogicznej apelują o ostrożność na drogach - młode ptaki uczą się latać i mogą nagle wylądować na jezdni lub wyjść z pobocza.

Ornitolodzy apelują o uwagę na drogach. Mogą tam być młode bociany (autor: Grupa EkoLogiczna/Facebook)

- Zwolnijmy, miejmy trochę więcej wyobraźni. One teraz uczą się fruwać, one uczą się żerować. Nie wiedzą jeszcze jak reagować na pędzące samochody no i część z nich ginie. Na terenie naszego powiatu mamy tak od 6 do 10 informacji rocznie o młodych, potrąconych przez samochody. Tego można było uniknąć, wystarczy trochę wolniej jechać i bardziej uważać - tłumaczy Ireneusz Kaługa z siedleckiej Grupy EkoLogicznej:

Kilka lat temu w podsiedleckich Żaboklikach bocian wpadł przez otwarte okno do wnętrza ciężarówki. Wówczas na szczęście - kierowcy nic się nie stało.

- Pamiętajmy też, żeby nie łapać ptaków pod gniazdami - dodaje Kaługa. - Niemal każdego dnia notujemy takie historie, że ktoś próbował usiąść na gnieździe, zaczepił o przewody energetyczne i został porażony prądem. Takich przypadków jest bardzo dużo. Te młode bociany też są bardzo nieuważne. Żerują gdzieś na poboczu, wychodzą na drogę, a później pędzące samochody je potrącają, zabijają - podkreśla Kaługa.

Jeśli ptak nie ma widocznych obrażeń, powinno się zostawić go w spokoju. Dopiero gdy ma połamane nogi lub skrzydła konieczny jest telefon do gminy i przetransportowanie bociana do azylu dla ptaków.

