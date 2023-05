Niebezpieczne substancje w Radomskiej kanalizacji. Jedna osoba trafiła do szpitala. Jest śledztwo prokuratury Iwona Rodziewicz-Ornoch 25.05.2023 16:08 Substancje trujące wykryte w kanalizacji w Radomiu. Jedna osoba w związku z tym trafiła do szpitala, a prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w jednym z zakładów przy ulicy Holszańskiej, gdzie znajduje się lakiernia.

Trujące substancje w kanalizacji w Radomiu (autor: Pixabay)

- Właściciel posesji został znaleziony nieprzytomny i w dosyć ciężkim stanie przewieziony do szpitala. Najprawdopodobniej doszło do rozprzestrzenienia się trujących substancji i dało to podstawy do wszczęcia śledztwa w zakresie doprowadzenia do zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób, a które ma postać rozprzestrzenienia się substancji trujących, przez wpuszczenie ich do kanalizacji - mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu, Agnieszka Borkowska.

- Wezwani na miejsce strażacy potwierdzili wysokie stężenie substancji niebezpiecznych - mówiła rzeczniczka radomskiej straży, Ewelina Borcuch. - Wskazania naszych urządzeń pomiarowych wskazały wysokie stężenia substancji niebezpiecznych. Nasze urządzenia są skalibrowane na siarkowodory, chlor i amoniak. Jednak mogły to też być pochodne tych substancji - wyjaśnia.

Pomiary strażacy wykonali w pobliżu studzienek kanalizacyjnych wokół lakierni i w samym zakładzie. Śledczy ustalają skąd te substancje się tam wzięły.

