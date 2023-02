Jest chętna osoba do prowadzenia oddziału pediatrycznego w Łosicach Beata Głozak 10.02.2023 11:02 Wszystko na to wskazuje, że oddział pediatryczny w Łosicach nie zostanie zawieszony. SP ZOZ zwrócił się do wojewody mazowieckiego z prośbą o zawieszenie działalności oddziału od marca po tym jak ordynator odszedł na emeryturę.

Czy wróci oddział pediatryczny w Łosicach? (autor: spzozlosice.pl)

W końcu pojawił się chętny by objąć stanowisko ordynatora na oddziale w Łosicach.

- Prowadzimy rozmowy, czekamy na podpisanie umowy - mówi dyrektorka szpitala Grażyna Podlipniak-Sobczyńska.

- Napiszemy ponownie pismo do pana wojewody, że jest to w tej chwili już nieaktualna sprawa, że już mamy osobę na to stanowisko - dodaje dyrektorka.

Problem z brakiem ordynatora oddziału dziecięcego pojawił się na początku roku, kiedy obecny poinformował o planowanym przejściu na emeryturę.

Pediatria w łosickim SP ZOZie liczy 12 łóżek - hospitalizowanych jest tam średnio do dziesięciorga dzieci.

