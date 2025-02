100 lat kobiet w Polskiej Policji. Ile funkcjonariuszek jest na Mazowszu? Adam Abramiuk 26.02.2025 11:21 26 lutego 1925 r., czyli dokładnie 100 lat temu na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego utworzono policję kobiecą. Teraz co piąty jej funkcjonariusz w garnizonie mazowieckim jest kobietą. To aż 1141 pań w mundurze. Także w Komendzie Stołecznej Policji pracują panie - jest tam aż 1740 policjantek.

100 lat kobiet w Polskiej Policji (autor: Ewa Jozwiak/KSP)

Dziś mija równo 100 lat, od kobiety mogą służyć w Polskiej Policji. Teraz - zajmują one w niej bardzo ważne miejsce.

W garnizonie mazowieckim jest 1141 funkcjonariuszek na 5600 ogółu policjantów. Stanowią więc aż 20 proc. całego składu mundurowych. Aktualnie w Komendzie Stołecznej Policji natomiast pełni służbę 1740 policjantek.

W całej Polskiej Policji kobiet jest 20 tysięcy - prawie 11 tys. w służbie prewencyjnej i niemal 8 tys. w służbie kryminalnej.

Z kolei w szeregach CBŚP służą i pracują 524 kobiety, które realizują "zadania na wszystkich szczeblach od stanowisk wykonawczych do kierowniczych". Dodało, że pełnią one służbę we wszystkich pionach – kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym oraz w komórkach administracyjnych i logistycznych.

"Funkcjonariuszki na co dzień zajmują się zarówno realizacją czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak i dochodzeniowo-śledczych, których celem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej na obszarze Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Pracownice cywilne natomiast wykonują czynności administracyjne i logistyczne, wspierając realizację zadań postawionych przed CBŚP" – przekazało Biuro.

Panie w Policji służą od równo 100 lat. Cyryl Ratajski w dniu 26 lutego 1925 roku będąc ministrem spraw wewnętrznych polecił utworzyć policję kobiecą. Po intensywnych pracach 15 kwietnia 1925 r. rozpoczął się w Komendzie Głównej Policji w Warszawie kurs podstawowy dla policjantek. Pierwszym dowódcą kobiet została Stanisława Filipina Paleolog, która po ukończeniu szkolenia podstawowego ze stopniem st. przodownika Państwowej Policji została kierownikiem kobiecej Brygady Sanitarno-Obyczajowej Urzędu Śledczego Stołecznej Komendy.

Kto mógł zostać policjantką?

Przyjęcia do policji kobiecej były bardzo restrykcyjne. Policjantką mogła zostać tylko panna lub bezdzietna wdowa w wieku od 25 do 45 lat, powyżej 164 cm wzrostu oraz posiadająca krótkie włosy. Kobieta musiała charakteryzować się nienaganną opinią wśród społeczności. W chwili zmiany stanu cywilnego zobowiązana była do odejścia ze służby.

Służba kobiet w policji znacząco różniła się od służby mężczyzn. Policjantki miały szczególne zadania min. współpracowały z organizacjami społecznymi, które miały na celu zwalczanie handlu ludźmi oraz sutenerstwo. Ważnym elementem w służbie kobiet była praca tzw „wychowawcza” uważano, że kobieta jest w stanie lepiej i skuteczniej dotrzeć do dzieci oraz kobiet potrzebujących pomocy. Początki służby dla kobiet były dość trudne, nie posiadały one munduru jednak z czasem kierownictwo postanowiło wdrożyć umundurowanie, dzięki czemu poszanowanie policjantek wzrosło.

Wraz z roszącym zapotrzebowaniem minister spraw wewnętrznych 26 marca 1935 r., wydał rozporządzenie dotyczące rozpoczęcia kursu specjalistycznego który miał na celu uzupełnienie braków, które na przestrzeni lat zostały ujawnione. Kurs ten rozpoczął się 3 kwietnia 1935 r. i trwał 3 i pół miesiąca.

Po zakończeniu kursu przez 50 nowo przyjętych policjantek oraz 15 pozostających w służbie odbyły 4 tygodniową praktykę w Urzędzie Śledczym w Warszawie. Kolejne kursy 5 miesięczne odbyły się w 1936 r. oraz 1938 r., po których przyjęto do służby 100 kobiet. Po zakończeniu szkolenia, policjantki odbywały dwumiesięczne praktyki. Od tego momentu można mówić o funkcjonowaniu i prawidłowych strukturach kobiecej policji.

W 1935 r. do Polski przyjechały angielskie policjantki w celu szkolenia się i poznawania nowych umiejętności przydatnych w codziennej służbie. Po zakończonej wizycie i zdobytej wiedzy funkcjonariuszki wielokrotnie chwaliły polskie policjantki na łamach prasy za profesjonalizm oraz bardzo wysoki poziom wyszkolenia. Na X Międzynarodowym Kongresie Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi przedstawicielką była kom. Stanisława Paleolog, która po swojej wypowiedzi została oceniona bardzo profesjonalnie. Niejednokrotnie policja spoza granic Polski min. Nowego Yorku oraz Londynu korzystała z porad dotyczących min. organizacji jak i doświadczeń polskich kobiet w policji.

