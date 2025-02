Prawie 385 tys. kar. Tak działa e-kontrola na ulicach Warszawy Przemysław Paczkowski 25.02.2025 22:48 Drogowcy podsumowują parkingową e-kontrolę na ulicach Warszawy w ubiegłym roku. Dzięki pojazdom uzbrojonym w kamery wystawiono prawie 385 tysięcy kar za nielegalnie pozostawione samochody w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Do miejskiej kasy trafiło 266,5 mln zł.

Pojazdy przeznaczone do e-kontroli (autor: ZDM)

Auta Zarządu Dróg Miejskich uzbrojone w kamery do skanowania wykryły w 2024 roku znaczną większość nieprawidłowo pozostawionych samochodów w stolicy.

– W wyniku tych kontroli wystawiliśmy ponad 411 tys. dokumentów opłaty dodatkowej, z czego prawie 385 tys. przy pomocy samochodowego systemu e-kontroli – mówi Maciej Dziubiński z ZDM.

Ten sposób kontroli polega na skanowaniu tablic rejestracyjnych zaparkowanych samochodów. Na podstawie numerów pojazdu wpisywanych parkomatach oraz aplikacjach, sprawdzane są opłaty za postój. Jeżeli została wniesiona, system będzie o tym wiedział. W przeciwnym wypadku wystawiany jest dokument opłaty dodatkowej.

Kontrola jest wykonywana dwukrotnie w krótkim odstępie czasu, aby wyeliminować pomyłki lub pojazdy, których kierowcy właśnie idą do parkomatu.

266,5 mln zł w kasie miasta z SPPN

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego ciągle się rozrasta. Na początku lutego włączono do niej Dolny i Górny Mokotów, a w listopadzie zeszłego roku powiększyła się o część Saskiej Kępy i Kamionek. Poza miejscami do zostawienia auta strefa zapewnia też duże zyski do miejskiej kasy.

– Łączne dochody, jakie udało się uzyskać z parkowania w Warszawie, to ponad 266,5 mln zł, z czego 195 mln zł to opłaty za postój, a 61,7 mln zł pochodzi z opłat dodatkowych – wylicza Dziubiński.

Jak przekazał ZDM, nielegalne parkowanie w ubiegłym roku stanowiło jedynie 3 proc. wszystkich pozostawionych samochodów w obszarze SPPN.

