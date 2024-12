Zabójstwo w Grodzisku Mazowieckim. Śmiertelny cios zadano ostrym narzędziem Joanna Tarkowska-Klinke 07.12.2024 11:46 Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z zabójstwem w Grodzisku Mazowieckim. Około godziny 23.00 tamtejsza policja dostała informacje o rannym mężczyźnie. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

policja (autor: Pixabay)

W piątek wieczorem doszło do zabójstwa w Grodzisku Mazowieckim. Jak mówi Katarzyna Zych z grodziskiej policji, ktoś zadał mężczyźnie śmiertelny cios ostrym narzędziem.

Nie ma natomiast szczegółów dotyczących tego, co się wydarzyło i co to było za narzędzie.

– Do tej sprawy zatrzymane są dwie osoby i czynności są prowadzone pod nadzorem prokuratury w Grodzisku Mazowieckim – mówi Katarzyna Zych.

Policja wyjaśnia wszelkie okoliczności zdarzenia i na razie ni udziela szczegółowych informacji.

