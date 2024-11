Marznące opady na Mazowszu. Alert IMGW prawie do południa RDC 13.11.2024 08:51 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed marznącymi opadami na terenie całego województwa mazowieckiego. Jak informują synoptycy, temperatura powietrza przy gruncie w wielu miejscami spadła poniżej 0 stopni Celsjusza, co może skutkować zamarzaniem opadów na nawierzchniach dróg i chodników, a w szczególności mostów i wiaduktów. Alert obowiązuje do godziny 11:00.

Gołoledź (autor: pixabay)

Marznące opady i gołoledź na Mazowszu. IMGW wydał ostrzeżenia dla naszego województwa, które obowiązywały będą do 11:00.

„Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź” - informują synoptycy. „Temperatura powietrza przy gruncie w wielu miejscami spadła poniżej 0°C co w połączeniu ze słabymi opadami mżawki lub śniegu ziarnistego lokalnie skutkować może zamarzaniem opadów na nawierzchniach dróg i chodników, a w szczególności mostów i wiaduktów” - czytamy w komunikacie.

⚠️UWAGA⚠️



‼️ NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️



OPADY MARZNĄCE 1°



Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź.



🕚Ważne od 2024-11-13 08:05 do 2024-11-13 11:00



➡️https://t.co/6QbbT2PXQF pic.twitter.com/Rlb90Khj7r — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 13, 2024

Pogoda na środę i czwartek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północna oraz południowo-zachodnia i południowa Europa będą pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą układy wysokiego ciśnienia. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Atlantyku, ale na północy kraju zaznaczy się wpływ mało aktywnego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1014 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W środę będzie zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami na północy kraju. W Karpatach rozpogodzenia. Opady deszczu i mżawki, lokalnie marznących i powodujących gołoledź; miejscami opady deszczu ze śniegiem, a w Sudetach także śniegu. Temperatura maksymalna od 0 st.C na wschodzie i południu, około 3 st.C w centrum i na zachodzie, do 8 st.C nad morzem. Chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około -2 st.C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami na północy kraju. W Karpatach rozpogodzenia. Opady deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, miejscami na południu i wschodzie także marznących i powodujących gołoledź. Na południu lokalne mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Temperatura minimalna od -2 st.C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, około 0 st.C w centrum, do 6 st.C na Helu; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -4 st.C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

W czwartek spodziewane jest zachmurzenie duże z lokalnymi przejaśnieniami. W Karpatach rozpogodzenia. Słabe opady deszczu lub mżawki, początkowo lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem i marznąca mżawka powodująca gołoledź. Temperatura maksymalna od

2 st.C w rejonach podgórskich Karpat, około 5 st.C w centrum i na południu, do 9 st.C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich Karpat możliwy spadek temperatury do -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

W Warszawie w środę będzie zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu lub mżawki, możliwy również deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 3 st.C. Wiatr słaby, zmienny z kierunków zachodnich. W nocy zachmurzenie duże. Słabe opady deszczu lub mżawki, możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby, zachodni i południowo-zachodni. W czwartek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu lub mżawki, początkowo możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

