Gdzie najtaniej kupimy mieszkanie w największych miastach Mazowsza? [SPRAWDŹ] Iwona Rodziewicz-Ornoch 15.11.2023 20:16 Radio dla Ciebie sprawdziło, w gdzie na Mazowszu można najtaniej kupić mieszkanie. Jeden metr kwadratowy na rynku pierwotnym w Ostrołęce jest prawie trzy razy tańszy niż w Warszawie — tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Zdaniem eksperta, północny wschód Mazowsza jest dla kieszeni klienta najbardziej opłacalny.

Jeden metr kw mieszkania na rynku pierwotnym w Ostrołęce jest prawie 3 razy tańszy niż w Warszawie (autor: pixabay)

Jeden metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w Ostrołęce jest prawie trzy razy tańszy niż w Warszawie — tak wynika z analizy przygotowanej przez rankomat.pl. Nabywcy muszą tam średnio zapłacić 6072 zł. Tymczasem w Warszawie średnia cena zbliża się już do 17 tys. zł.

Ekspert rankomat.pl Bartłomiej Borucki twierdzi, że północny wschód Mazowsza jest dla kieszeni klienta najbardziej opłacalny.

— Najtaniej w województwie mazowieckim można kupić mieszkanie w Ostrołęce. W województwie mazowieckim najdroższe mieszkania są w Warszawie. Średnia cena za metr kwadratowy na rynku pierwotnym w październiku to ponad 16 tysięcy złotych. Jest to wzrost o 18 procent w ujęciu rok do roku — mówi Borucki.

W Radomiu z kolei średnio za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym zapłacimy 7281 zł, w Płocku więcej, bo 7940 zł, a w Siedlcach 8592 zł.

Wzrost cen nieruchomości?

Zdaniem eksperta, jesień będzie stała pod znakiem dalszego wzrostu cen nieruchomości.

— Rynek znajduje się cały czas pod presją rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 Procent. W prowadzone w lipcu rozwiązanie obniża raty kredytu hipotecznego na zakup pierwszego mieszkania lub domu przez pierwsze dziesięć lat jego spłaty, co podgrzewa popyt na krajowym rynku — oznajmia Borucki.

Co wpływa na cenę nieruchomości?

Na cenę nieruchomości wpływa też rosnąca dostępność kredytów hipotecznych.

— Kolejnym czynnikiem wpływającym na ceny nieruchomości jest rosnąca dostępność kredytów hipotecznych, wynikająca z obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, łącznie o sto punktów bazowych — dodaje Borucki.

W ciągu roku średnia cena za metr kwadratowy wzrosła w Polsce o 16% na rynku wtórnym i o 11% na rynku pierwotnym.

Rekordzistą w skali całego kraju jest Kraków, w którym ceny nowych mieszkań poszły w górę o 28%.

Czytaj też: „To świetna inicjatywa”. W powiecie płockim powstała pierwsza tężnia solankowa