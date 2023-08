Odcinek drogi wojewódzkiej w Gąbinie jest już przejezdny Izabela Stańczak 31.08.2023 09:18 Zakończyła się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 574 w Gąbinie. Jest to też ważna część miejskiej strefy rozwoju gospodarczego, wokół której jest zlokalizowanych kilkanaście przedsiębiorstw i jednocześnie dojazd z Gąbina czy Sannik w kierunku autostrady A1 - mówi burmistrz miasta i gminy Gąbin.

Nowa droga w Gąbinie (autor: A. Świerzyński/Miasto i Gmina Gąbin)

Droga wojewódzka nr 574 w Gąbinie jest już przejezdna. Zakończył się jej remont, na które gminy otrzymała z samorządu Mazowsza i Unii Europejskiej wparcie w wysokości ponad 8 mln zł.

- To w Gąbinie jest ulica wspólna, od Nowego Rynku do ronda przy obwodnicy. Jest to też ważna część miejskiej strefy rozwoju gospodarczego, wokół której jest zlokalizowanych kilkanaście przedsiębiorstw i jednocześnie dojazd z Gąbina czy Sannik w kierunku autostrady A1 - mówi burmistrz Krzysztof Jadczak.

Zakres prac obejmował gruntowną przebudowę niespełna kilometrowego dojazdu do obwodnicy.

- Wykonano nową nawierzchnię, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe, przebudowano skrzyżowanie, wykonano oznakowania pionowe i poziome, a także powstała kompleksowa infrastruktura kanalizacyjna, oświetlenie uliczne, przebudowane zostały sieci gazowe, elektryczne i teletechniczne - wymienia burmistrz.

W przyszłości powstanie kolejny łącznik do autostrady A1 do węzła Sójki.

Remont był możliwy dzięki wsparciu przez samorząd Mazowsza i Unię Europejską. Tą drogą wykonana również została renowacja zabytkowego ratusza oraz termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

