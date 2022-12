Ekstremalna jazda w Płońsku. Nowy skatepark otwarty Izabela Stańczak 07.12.2022 22:46 Skatepark w Płońsku zaczął już działać. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem, które zaplanowano na poniedziałek, na miejscu swoje umiejętności ćwiczą miłośnicy rowerów, rolek i deskorolek.

2 Nowy skatepark w Płońsku otwarty (autor: UM Płońsk)

Nowy skatepark powstał parku 600-lecia, na terenach zielonych nad rzeką Płonką. – Skatepark, który powstał przy ulicy Grunwaldzkiej, jest w pełni profesjonalny. Składa się z ośmiu przeszkód, które umożliwiają zaawansowaną czy wręcz ekstremalną jazdę na rowerze, rolkach, deskorolce – mówi rzecznik urzędu miasta Filip Przedpełski.

W skateparku znalazło się miejsce na osiem profesjonalnych urządzeń do akrobacji. To drugie takie miejsce w Płońsku. – Ten pierwszy jest obiektem dwufunkcyjnym wspólnie z lodowiskiem. W sezonie zimowym działa lodowisko, a do wiosny do jesieni jest skatepark – przypomina.

Skatepark wpisuje się w funkcję rekreacyjną terenu nad Płonką, gdzie niedawno powstały Płońskie Ogrody. – Płońskie Ogrody to zupełnie nowy teren zielony, który powstał na miejscu dawnych ogródków działkowych. Zagospodarowaliśmy już tam istniejący drzewostan owocowy, a także przeprowadziliśmy nowe liczne nasadzenia. Ten skatepark wpisuje się właśnie w funkcję rekreacyjno-sportową całego terenu – dodaje Przedpełski.

Koszt inwestycji to ponad 870 tysięcy złotych, z czego blisko 280 tysięcy złotych to dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska.

