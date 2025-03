Z Józefowa do Warszawy po nowej drodze. Jest umowa na DW 801 Adrian Pieczka 07.03.2025 18:13 Podpisano umowę na wykonanie koncepcji nowej Drogi Wojewódzkiej 801 pomiędzy Warszawą a Józefowem. Wykonawca ma 2 lata na stworzenie projektów pięciu przebiegów trasy, w tym czterech w nowym kształcie. Teraz dwupasmowa na terenie Warszawy droga zwęża się tuż za Południową Obwodnicą Warszawy, co paraliżuje wyjazd i tworzy duże utrudnienia.

Z Józefowa do Warszawy po nowej drodze (autor: Michał Słaby/UM Warszawa)

Droga nr 801 łącząca Józefów z południowo-wschodnimi dzielnicami Warszawy otrzyma nowy przebieg i będzie szersza, co poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników. Zgodnie z podpisaną właśnie umową pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a m.st. Warszawą prace koncepcyjne nad nową drogą potrwają około dwóch lat.

„To jest masakra”

Teraz dwupasmowa na terenie Warszawy droga zwęża się tuż za Południową Obwodnicą Warszawy, co paraliżuje wyjazd i tworzy duże utrudnienia.

- To jest masakra. To jest chyba najlepsze słowo na to, co się dzieje w godzinach szczytu - usłyszeliśmy od kierowców.



Jak mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, inwestycja poprawi komunikację samochodową w regionie.



- Jeżdżąc drogą nr 801 na tym odcinku od wlotu Warszawy przez Józefów do wlotu na węzeł komunikacyjny A2, wiemy dokładnie, jak mocno dociążony jest ruch w samym mieście w Józefowie, ale też wylot z miasta stołecznego Warszawy jest mocno zakorkowany - tłumaczy.

Konieczna poprawa bezpieczeństwa

Dyrektor warszawskiego oddziału wykonawcy Mirosław Małecki mówi, że projektowana droga będzie dwujezdniowa.



- Ilość pasów to jest dwa pasy w każdym kierunku plus buspas. Będziemy też analizować zasadność projektowania buspasów lub nie dla drogi po nowym śladzie - wyjaśnia.



Wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina zaznacza, że to lepsza komunikacja z Józefowem i Karczewem, ale i poprawa bezpieczeństwa.

- Dzisiaj tam ruch jest wzmożony, brakuje ścieżek rowerowych, one w perspektywie powstaną, więc jestem bardzo zadowolony, że dzisiaj znajdujemy się w tym momencie i że ta współpraca z marszałkiem województwa, z urzędem tak dobrze się układa - mówi.



Burmistrz Józefowa Marek Banaszek ocenia, że włączenie się w godzinach szczytu w tę drogę jest dużym wyzwaniem.

- Trzeba dużo odwagi mieć i tam jest też sporo różnych zdarzeń, wypadków się dzieje, więc jak najbardziej bezpieczeństwo powinno ulec poprawie - mówi.



Samorząd Mazowsza przekaże na prace koncepcyjne 1,6 mln zł. Mają one potrwać 2 lata. Następnie będzie można zrobić projekt i wybudować drogę.

