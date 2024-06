Burze na Mazowszu. Najpoważniejsza sytuacja w pow. lipskim, jest alert RCB Adam Abramiuk 10.06.2024 12:53 Burze dziś na Mazowszu - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W części regionu obowiązują alerty drugiego i pierwszego stopnia. Mocniej zagrzmi w powiecie lipskim - mieszkańcy dostali alerty RCB.

Burze na Mazowszu (autor: Pxhere)

IMGW ostrzega przed burzami na Mazowszu. W powiecie lipskim obowiązuje alert drugiego stopnia, na południu, w centrum i wschodzie województwa - pierwszego.

Prognoza burz na dzień 10.06.2024 z ważnością od 8:00 do 20:00



⛈️W ciągu dnia burze występować będą na obszarze wschodniej, centralnej i południowej Polski.

Burzom towarzyszyć będą chwilami nawalne opady deszczu 35-55 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

▶️https://t.co/kivNXL255q pic.twitter.com/5UECsNQQtf — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 10, 2024

- Suma opadów, jakiej się spodziewamy, to od 20 do 35 milimetrów, a porywy wiatru lokalnie mogą wynosić do 80 km na godzinę. Na obszarze powiatu lipskiego, na południu województwa, tam suma opadów może wynieść nawet od 35 do 55 milimetrów, a porywy wiatru do 90 km na godzinę - mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.





Alerty pierwszego stopnia obowiązują do 21:00. Alert drugiego stopnia w powiecie lipskim - do 2:00 w nocy. Mieszkańcy tego powiatu otrzymali też od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa SMS-y z ostrzeżeniami.

